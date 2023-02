Me da Mucho Gusto que la Gente ya Esté Despertando y se Manifieste con Claridad

“La Gente Está Cansada de Tanta Violencia e Inseguridad”

Por Manuel Caldera

En conferencia de prensa efectuada en la Catedral Basílica, el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, subrayó que la sociedad tiene la facultad para realizar manifestaciones pacíficas para exigir respuestas a las autoridades, sobre todo ante los temas de inseguridad y violencia que se presentan en los diversos municipios y que no han sido considerados por el gobernador David Monreal Ávila en su justa dimensión y urgencia.

Por ello reconoció la marcha ciudadana que se llevó a cabo por pobladores de Jerez, quienes además exigieron la cancelación de las fiestas regionales como medida de protesta ante el clima de violencia, inseguridad y los incontables delitos en contra de la población en general.

“Ha sido una semana muy difícil, no sólo para Jerez, sino para todo el estado. Me refiero a lo difícil, porque implica tomar decisiones ante tradiciones muy fuertes, pero ahora hay que establecer prioridades, las tradiciones tienen que ayudarnos a construir la paz.

«Pero hay veces que el contexto y el entorno no nos ayudan, por lo que las tradiciones tienen que continuar pero de otra forma. Entiendo que la gente ya está cansada y que también se empieza a manifestar con más claridad y a exigir.

«A mí me da mucho gusto que la gente esté despertando y exigiéndonos a las autoridades, porque esto no puede seguir así. Ya la sociedad no aguantamos el estar viviendo en esa zozobra. Por una parte qué bueno que la sociedad se manifiesta, pero también está mal que tengamos que tomar ese tipo de decisiones dolorosas, siendo que ya deberíamos vivir en paz”, mencionó.

“Podemos decir que no nos dejemos secuestrar en nuestras casas, tenemos que salir pero también tomar las medidas necesarias y seguir exigiendo la seguridad que tanta falta nos hace. La seguridad que viene por parte de la autoridad, tienen el poder legítimo para hacerlo. Creo que ya nos hemos cansado de gritar que tiene que haber un cambio de estrategia y aquí todavía hay oídos sordos. Por lo que mientras no haya otra estrategia, este tipo de manifestaciones se seguirán repitiendo, desgraciadamente”.

Además, mencionó que la próxima semana se realizarán diversas actividades religiosas, como en el caso del Miércoles de Ceniza, celebración con la que inician la Cuaresma. Dijo que la Cuaresma es parte de la cultura y que tiene distintos signos y manifestaciones, aunque también con el tiempo se ha desgastado el significado espiritual. Por ello dijo que invitarán a la oración y a la conversión de la vida.

“Cuaresma es un tiempo que prepara y dispone para la celebración de la vida y de la Pascua de Cristo”.

Explicó que todavía se llevarán a cabo protocolos para cuidar a la ciudadanía, ya que será la primera Semana Santa de reactivación total, sobre todo después de la contingencia sanitaria.