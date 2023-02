Mi Jardín de Flores

Es Atroz lo que Estamos Viviendo los Zacatecanos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘No te recomiendan salir a dar la vuel­ta porque ya estás en peligro, aquí (en Jerez) las calles se empiezan a ver solas a las 8 de la noche y ya no hay gente, los negocios están cerrados y pues están solas las calles a partir de esa hora’: Jennifer Bañuelos.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 20 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al con­templar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

-¡DIOS DE mi Vida! Si hay algo que me desgarra el corazón es ver llorar a los niños, sobre todo cuando expresan su te­mor, su miedo con llanto. Veo la fotografía de tres niñas llorando a mares y no puedo evitar las lágrimas-.

-HACE TIEMPO que no la veía así, madre Teresa, está viene usted pálida como la cera, sus los lentes empañados y llorando a mares-.

VEAN USTEDES a estos tres angelitos de Dios en la manifestación de ayer en Jerez, las tres niñitas llorando, cuando deberían de estar jugando, divirtiéndose y, por qué no, hacer alguna que otra tra­vesura de acuerdo a su edad, en cambio lloran su realidad:

SIENTEN que ellas, su familia y todo Jerez están en peligro, ahora ya conocen la muerte, las desapariciones forzadas, las extorsiones: la maldad peligrosa de los Malos Organizados que, para el señor gobernador, don David Monreal, son ‘inteligentes’-.

-¡ESOS hijos de la ching… (censurado)! -contesta doña Petra- no tienen nada de ‘inteligentes’ son la maldita reencarnación de los demonios-.

“ESA FOTO del compañero Adolfo Vladimir de Cuarto Oscuro, es muy con­movedora e invita a la reflexión: niñas vestidas de blanco llorando por tanta violencia e inseguridad en Jerez; es la segunda marcha en una semana y sí, como dice la madre Teresa, es una imagen que desgarra el alma, no la de los políticos en el poder porque ellos ni alma tienen pues sólo piensan en el dinero que están hurtado y el que van a robar para incrementar es­candalosamente su patrimonio manchado de sangre-.

“YO CREO -continúa don Roberto-que ya es tiempo de que la Fiscalía desem­polve los artículos constitucionales: 123, 124, 125 y 126 con los que se penaliza la Traición a la Patria; hay suficientes elementos para castigar a esos hijos de su pu… (censurado) madre que, no con­formes con envenenar a nuestra niñez y juventud los enrolan a sus filas a la fuerza y con amenazas de muerte a ellos y sus familias; pero también hay que procesar por Traicion a la Patria a las autoridades corruptas que pactan con el narco y lo protegen y terminan siendo cómplices a cambio de carretonadas de billetes ensan­grentados”.

-URGE que don David nos diga de qué lado está: si con los ‘inteligentes Malos Organizados’, o con el pueblo, no puede seguir dándole impunidad a esa gente mala, de lo contrario Zacatecas seguirá siendo un estado fallido y ensangrentado.

-Y QUE este pinche gobiernito no diga que no es ‘fallido’, porque ayer por la tarde nuevamente el narco hizo de las suyas: sembró el terror en los municipios de Fresnillo, Calera, Ojocaliente, Guada­lupe, Cuauhtémoc con sus narcobloqueos.

“AL MENOS fueron incendiados 10 vehículos y asesinaron a balazos al conductor de un tráiler. Según fuentes oficiales las carreteras fueron liberadas a eso de las 10:00 de la noche.

“FUERON nueve horas de terror muy cabronas ¿y así pretenden atraer turismo? ¡No mamen!, nuevamente fuimos noticia a nivel internacional, ¿quiénes se atreverán a visitar Zacatecas?”.

-ALGUNO que otro desinformado-.

-SÓLO QUE ya no hay de esos, ahora con el Internet cualquier noticia se rie­ga de volada como la pólvora: nomás imagínense: una familia decide venir a Zacatecas en la próxima Semana Santa, se suben a su automóvil o camioneta y ya en carretera le sale un grupo de en­capuchados con armas de grueso calibre que se le empareja con su vehículo y les ordena orillarse.

“AQUÍ pueden pasar dos cosas: si no obedecen e intentan escapar les disparan y todos pueden perder la vida o resultar heridos; si obedecen y se orillan, lo más seguro es que les roben el vehículo, dinero y objetos personales o pongan el carro en medio de la carretera e incendiarlo para bloquear el paso a las autoridades y demás automovilistas.

“ENTONCES, ¿para qué arriesgarse? Mejor vuelan en avión a alguna playa o se quedan en casita descansando, ¿no creen?”.

-SERÍA LÓGICO, en cambio los zaca­tecanos vivimos todo el día con el Jesús en la boca, lean lo que dice el exalcalde de Zacatecas, el Salvador Estrada González, exalcalde de Zacatecas:

‘EL GOBIERNO de David Monreal ha sido rebasado: en tan sólo dos meses se han registrado 100 desapariciones forzadas’.

“PERO todo indica que el pueblo co­menzó a decir ‘ya basta’, y hasta el mismo obispo de la Diócesis de Zacatecas, el monseñor Sigifredo Noriega Barceló, lo reconoció ayer domingo en su semanal rueda de prensa:

‘LA GENTE está cansada de tanta vio­lencia e inseguridad’, dijo, y refiriéndose a las protestas en Jerez, y remató:

‘A MÍ me da mucho gusto que la gente esté despertando y exigiendo a las auto­ridades (paz y tranquilidad), porque esto no puede seguir así. Ya la sociedad no aguantamos el estar viviendo en esa zo­zobra… Creo que ya nos hemos cansado de gritar que tiene que haber un cambio de estrategia y aquí todavía hay oídos sordos, por lo que mientras no haya otra estrategia, ese tipo de manifestaciones se seguirán repitiendo, desgraciadamente’.

-SABEMOS que el Obispón -dice don Roberto- es gobiernista y sus palabras de apoyo a los manifestantes son una buena señal: él también ya se cansó de tanta violencia e inseguridad, ojalá llegara el día en que encabezara o promocionara una marcha, a ver si así, reacciona David, quien presume de ser muy católico, muy creyente-.

-DE DIENTES pa’fuera -contesta doña Petra- pues como son todos los Monreal, el ‘David Corleone’ es hipócrita de golpes de pecho-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.