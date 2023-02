Aumenta la Cantidad de Gente Irresponsable que Lanza a la Calle a sus Mascotas: Luis Manzanares

“Tenemos en el Centro de Control Casi 200 Perros y Gatos Hacinados”

Por Rubén Palomo Macías

Luis Aurelio Manzanares Cervantes, di­rector del Centro de Control Canino y Felino del Municipio de Zacatecas, aseguró que se realizará una ampliación y remodelación en el espacio del centro de control y de momen­to existe una sobrepoblación de animales, que cuenta con un espacio para 60 perros y gatos, y al momento hay casi 200 animales.

“Seguimos dando atención de esterili­zaciones, consultas y algunas atenciones a diversas personas que acuden y son de escasos recursos. La ampliación será de un espacio de 40×20 metros a un lado del centro de atención y pues con esto no se desahogará mucho el espacio pero es lo que se va a poder mantener de animalitos ya que tenemos un presupuesto limitado”, comentó.

El director señaló que las personas son irresponsables al no tener conciencia de conservar a los animales hasta que finalicen su ciclo de vida, aseveró que los dueños ven a los animales bonitos de cachorros pero al crecer los botan como basura.

“Los animales en situación de calle ha crecido exorbitantemente en 400%, creo que ya es más de los perros en calle porque ya no solamente en las colonias de alrede­dor sino que en el centro de la capital ya están tirando animalitos. Es un problema de salud pública porque hay enfermedades que se pueden contagiar de perro a humano, afortunadamente no hay rabia ahorita pero no estamos exentos a que se dé un caso de esa enfermedad”, añadió.

Luis Manzanares apuntó que al ingreso de los animales se realiza una cuarentena y se trata de vacunar a los gatos y perros que ingresan al centro de control buscando padrinos para que se apoye con la vacuna de los animales.

“Hay gente que llega y nos avienta a los animales cuando no hay nadie en el centro y ahí no podemos tener control de eso hasta que alguien regresa a su lugar de trabajo. Estamos buscando que se hagan adopciones responsables para que no se devuelva a los animalitos y que se vayan con personas que realmente quieran a una mascota en casa”, finalizó.