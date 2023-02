“La Ciudadanía Está Alarmada y Preocupada; Zacatecas Vive un Tema de Violencia Altísimo”

La Autoridad Debe Cumplir con su Responsabilidad: Carlos Puente

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, el diputado federal por el PVEM, Carlos Puente Salas, señaló que sólo con coordinación y voluntad se pueden resolver los problemas de inseguridad por los que atraviesa tanto el estado como el resto del país. Por ello llamó a reconocer el problema para poder emplear estrategias a corto y mediano plazo, sobre todo para atender el tema con la colaboración de los tres órdenes de gobierno con la finalidad de recuperar la paz y el desarrollo económico de la sociedad en general.

Puente Salas recalcó que sólo a través del diálogo y el esfuerzo de todas las ins­tituciones, niveles y poderes de gobierno podrán afrontar la lamentable condición de inseguridad en el estado. Además comentó que como Legislativo también han invitado a la colaboración y a la unidad, tomando en cuenta los posibles cambios y reformas, que ayuden a las corporaciones a realizar sus funciones apegadas a la legalidad y bajo un marco jurídico que les respalde.

“La ciudadanía está alarmada y preocupa­da, pues Zacatecas vive un tema de violencia altísimo que debemos reconocer, primero hay que reconocer la problemática, luego cada quien debe asumir su responsabilidad. Esto no se soluciona repartiendo culpas entre los diferentes órdenes de gobierno, cada uno tiene que tomar su responsabili­dad y actuar de manera coordinada. Cada quien desde su posición, esto no se trata de culpas, sino que es un problema que lo vive Zacatecas de manera alarmada, como otros estados, pero eso no debe ser un consuelo”.

“No debemos permitir que eso le gane a un estado de gente buena, hay que apuntar algunos puntos, pero lo estamos viviendo y padeciendo. Aunque la autoridad debe de cumplir con su responsabilidad de hacer frente y tomar todas las medidas necesarias para poder mitigar y poner en salvaguarda a la ciudadanía, tratar de que se pueda vivir en paz y caminar por los municipios de Za­catecas, Fresnillo, Guadalupe, Calera, Jerez, Río Grande, todos. Pero esto debe ser con un trabajo conjunto, con municipios, estados y federación”.

“Nuestra responsabilidad está, y lo hace­mos hasta el cansancio, para facilitar a los ayuntamientos construcción de acuerdos para recibir apoyos en materia de seguridad, en coordinación para homologar los esfuer­zos que están haciendo”, comentó.