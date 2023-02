La Gente de Jerez no Quiere Fiestas Solamente Piden Seguridad: Noemí

“La Violencia Continuará si no Cambian Estrategia”, Asegura la Diputada Federal

Por Rubén Palomo Macías

La diputada federal por el PAN, Noemí Luna Ayala, comentó a Página 24 Zaca­tecas que lamenta continuar dando decla­raciones sobre los hechos de inseguridad y violencia que ocurren en el estado, sin embargo señaló que así seguirá sucedien­do mientras no se cambie la estrategia de seguridad y apuntó que los narcobloqueos del domingo son muestras muy claras de que no hay atención en el estado al grave problema que se vive.

“Yo lo decía alguna vez que el cambio del secretario de Seguridad Pública, y por supuesto que no se malinterprete porque jamás se justificará el deplorable trabajo que hizo el secretario Adolfo Marín, no iba a ser la panacea para el problema porque mientras no se cambie la estructura en general las cosas seguirán igual”, aseguró.

La legisladora federal añadió que el llamado de los diputados para la renuncia del fiscal de justicia, Francisco Murillo, aterriza en la falta de estrategia de seguri­dad ya que no existen medidas de proximi­dad, control y prevención pareciendo que continúan los oídos sordos por parte del gobernador David Monreal y su gabinete en general y mientras eso no cambie las cosas continuarán igual.

“Hace falta entender que existe un pro­blema que se ha tratado de minimizar, incluso me parece deplorable que se con­voque a los medios de comunicación para hablar bien de Zacatecas, por supuesto que el estado tiene cosas de las cuales hablar bien, pero no se deben minimizar los hechos delictivos que todos los días acontecen en el estado”, añadió.

Noemí Luna señaló que lo que pasó en el municipio de Jerez, donde los pobladores exigieron que se cancelaran las festivida­des, debe ser un ejemplo en el estado ya que la gente no quiere fiesta sino que se viva con tranquilidad.

“Cuando se vivía con tranquilidad qué bueno que se incentivaba el turismo en el estado pero el tema es que no se vive tranquilamente y debe haber prioridades en la estrategia de gobierno que no está habiendo. No concibo que un domingo a mediodía la ciudadanía esté aterrorizada porque una gran parte de las vías de co­municación estaban bloqueadas por hechos delictivos” finalizó.