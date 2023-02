Mi Jardín de Flores

Niño Estudiante Desaparecido

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El veredicto del jurado ya lo declaró culpable, pero yo he dicho y sostengo que no se puso en el banquillo de los acusados a un hombre, a un funcionario, a una persona, sino a un Estado nacional. Me da mucha tristeza que haya habido y esté en evidencia un narcoestado’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 22 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Se llama Kevin Adair, es un Niño Estudioso que hoy Está Desaparecido

ESTOY decepcionada de este gobierno inepto, corrupto e impune al que no le in­teresa el pueblo y que llegó al poder por el poder y no para servir, como lo prometió don David Monreal, sino para servirse.

-ME SORPRENDE, madre Teresa, no la había oído expresarse así desde hace muchos años-.

-ES QUE en muchas ocasiones es impo­sible guardar la compostura, pero hoy mi paciencia llegó al límite:

SE LLAMA Kevin Adair, es un niño estudioso con muchas ganas de prepararse y salir adelante y hoy está desaparecido.

EN LA denuncia que interpuso su señora madre, una joven mujer de 35 años, declaró ante el Ministerio Público que su hijo, de escasos 15 años, un niño pues, estudiante del CONALEP, el lunes 20 a las 8:00 de la mañana salió de su casa ‘para ir a la tienda’, y desde entonces no ha regresado.

LA ANGUSTIADA mujer declaró que lo estuvo buscando en casas de familiares y amigos pero le contestaron que no lo habían visto.

AGOTADA la búsqueda, la mujer alar­mada por la ausencia de su Niño acudió ante el Ministerio Público para denunciar su insólita desaparición que, en Zacatecas todo, es algo cotidiano porque nuestras autoridades siguen demostrando su inepti­tud y evidente complicidad con los Malos Organizados e ‘inteligentes’.

EL NOMBRE completo del niño estu­diante es: Kevi Adair Caldera Sarmiento, y el día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera gris y tenis morado con blanco.

TIENE UN ARETE en la oreja derecha, mide un metro 70 centímetros, complexión delgada, tez blanco, cabello corto de color castaño, según su Cédula de Búsqueda.

QUIERA mi Padre Dios que pronto, este niño estudiante, aparezca sano y salvo.

“A PROPÓSITO de la inseguridad, madre Teresa, hemos recibido muchas feli­citaciones por la publicación de la invitación y los comentarios vertidos sobre la marcha que organiza para hoy miércoles 22 de febrero, a las 10:00 de la mañana, la UAZ; también hicieron buenos comentarios del Rubén Reyes Ibarra, rector de mi alma mater por su ‘valentía’ de firmar la invitación, pues me dicen que al ‘David Corleone’, quien es un ‘represor nato’, no le cayó nada bien haya organizado la marcha pacífica contra la inseguridad de Zacateca”.

-SÍ, ES un acto de valentía del señor Dr. Don Rubén de Jesús Ibarra Reyes, pues co­nociendo cómo se las gasta el señor gober­nador, muy pocos se atreven a cuestionarlo-.

-PUES AHÍ está el detalle: poco a poco Zacatecas está despertando y exigiendo el freno total de tanta criminalidad, el pueblo decidido puede más que una carretada de billetes verdes manchados de sangre, bien por el rector Ibarra-.

Primero Arreglen su Problema de Inseguridad y Luego nos Invitan a Conocer su Pueblo Mágico

-APARECIÓ el alcalde de Sombrerete, Manuel Alan Murillo Murillo, en la capital del estado y reconoció que ‘la violencia está afectando al turismo gravemente en todo Zacatecas’; el hombre se abrió de capa con los reporteros y les confió que, aunque en aquel municipio no tienen problemas graves de inseguridad, el desprestigio también los alcanza a ellos:

‘LA PROMOCIÓN turística de Sombre­rete que hemos hecho sobre todo al norte del país, es donde en muchas de las ocasiones los operadores turísticos y la misma po­blación nos dicen que primero arreglemos nuestros problemas de inseguridad y des­pués los invitemos a que visiten el Pueblo Mágico ‘, dijo.

Se vio muy Arrastrada

¡AY, NO!, ¡qué arrastrada se dió la Maribel Galván Jiménez, entrevistada por nuestro compañera Rubén Palomo Macías, quien le preguntó a la diputada su opinión sobre los narcobloqueos del domingo 19 en varias de las carreteras del estado, pues declaró que los narcobloqueos fueron una reacción por la actividad de inteligencia policial que está aplicando el Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, en contra del crimen organizado.

“JAJAJA… no me hagas reír diputada que tengo los labios partidos. ¿Cuál inteligencia, si nomás no agarran infraganti a los sicarios y la criminalidad va en aumento. La ‘inteligencia’, ya lo dijo tu patrón ‘David Corleone’, está del lado del narco, no del gobierno”.

-PERO peor estuvo -toma la palabra don Roberto-, cuando contestó que los daños ocasionados a los vehículos en el narcoblo­queo del domingo 19, los deben de cubrir las aseguradoras o los propios dueños de las unidades pues, por ley, los dueños de los vehículos están obligados a contratar un seguro que cubra todo, hasta la pérdida total del mismo.

O SEA: si tienen seguros los autos calci­nados, los dueños ya chingaron: el seguro se los pagará, y si no lo tienen, entonces el dueño será el pagano por no cumplir con la ley que lo obliga a contratar un seguro para su vehículo-.

-¡AY NO, maldita vieja! -retoma la pa­labra doña Petra- Antes no dijo que por no tener seguro, los dueños de los vehículos siniestrados ese domingo irían a la cárcel. De esas diputadas para qué queremos, son nocivas para el pueblo, ¿cómo dijo que se llama la arrastrada vieja esa?-.

-MARIBEL Galván Jiménez, quien por cierto derrochó optimismo en esa entrevista, asegurando que, de aquí pa’l real ‘con la presencia de las fuerzas federales vamos a conseguir esa tranquilidad de circular con libertad y con calma. La ciudad capital se va a ver engalanada con las actividades del Festival Cultural y de esa manera el alcalde capitalino, el secretario de Seguridad de la mano del ejecutivo quieren que esas activi­dades se desarrollen en la mayor armonía posible y así va a ser’.

-YO NOMÁS puedo decir una cosa sobre el vaticinio de la señora diputada: Dios oiga a doña Maribel, pero antes, don David debe romper todo compromiso que tenga con los Malos Organizados e ‘inteligentes’, ya luego pedirle a Dios que nos ayude a desaparecer de nuestro amado Zacatecas, ese maligno cáncer que tantas vidas y sangre ha costado a nuestro pueblo-.

-Y QUÉ cáncer, madre Teresa: en Monte Escobedo y Valparaíso, ayer encontraron dos osamentas, un cuerpo y tres cabezas hu­manas; en Guadalupe, asesinaron a balazos a un ladrillero y hieren a otro gravemente; trascendió que el ataque armado fue porque el propietario de la ladrillera se negó a pagar el ‘derecho de piso’; y, en el municipio de Guadalupe, un hombre fue baleado en un taller mecánico, se dice que el motivo fue el mismo: no pagar ‘el derecho de piso’; en Fresnillo una casa fue incendiada por segunda ocasión, la primera fue en enero…

“ME ESTÁN informando -madre Teresa, doña Petra- que ya inició la marcha convo­cada por la UAZ contra la violencia, que son miles los que ya comenzaron a caminar rumbo a Plaza de Armas-.

-QUE EL Santísimo me los guíe y pro­teja.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.