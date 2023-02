Las Autoridades de Seguridad no Informan a la Población Sobre lo que Sucede en Zacatecas: Estrada

“Ocultan Muchos Hechos Delictivos a la Sociedad”

Por Rubén Palomo Macías

José Juan Estrada Hernández, di­putado local, señaló a Página 24 Zacatecas que los hechos delictivos registrados el domingos 19 fueron terribles al grado de cancelar una visita al municipio de Río Grande por la recomendación de los pro­blemas que pudieran presentarse en carretera.

“La incertidumbre la sentimos todos, es un tema que nos afecta en general y no se trata solamente de un tema de percepción, cabe aclarar que tampoco es un tema político ya que la inseguridad en Zacatecas ya rebaso todos los temas y es res­ponsabilidad de las instituciones que están a cargo de la seguridad”, mencionó.

Estrada Hernández apuntó que las instituciones de seguridad tienen la preparación, el presupuesto y la obligación de garantizar la segu­ridad aunque se esté viviendo una situación de emergencia como nunca se había vivido.

“La gente que se encuentra fuera del país está asustada, ellos tienen viviendo a sus familiares en Zaca­tecas y es terrible el cómo nos en­contramos, ojalá que pronto cambie todo esto. No vemos un avance, no vemos que estamos saliendo. Por ejemplo en Valparaíso encontraron más cuerpos en diversos espacios, la verdad es que ni siquiera sabemos que pasa, algo que me ha preocupado mucho es que las autoridades dicen que te cuides pero no te dicen que está sucediendo” agregó.

El legislador comentó que se reali­zan las mesas de construcción de paz pero se deberían generar boletines informativos de dichas mesas para poder dar certeza a las personas de como poder moverse.

“A mí me gusta mucho trabajar en los municipios pero nos tenemos que replegar aquí en la capital y en la misma capital está complicado cuando antes era un lugar más se­guro para estar. Siempre he dicho que estamos en un punto en que no se debe acusar a nadie pero si hay fallas y una de las más importantes es la de no generar información. Hay que informar a la gente lo que está sucediendo para que tengan certeza, el no generar información oficial causa muchas expectativas por la gente”, finalizó.