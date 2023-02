Mi Jardín de Flores

¿Ustedes le Creen a David?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La incertidumbre la sentimos todos, es un tema que nos afecta en general y no se trata solamente de un tema de percepción, cabe aclarar que tampoco es un tema político ya que la inseguridad en Zacatecas ya rebaso todos los temas y es responsabilidad de las instituciones que están a cargo de la seguridad’: José Juan Estrada Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 23 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Miles de Universitarios Exigiendo la Renuncia de David Monreal

¡QUÉ BONITA marcha!, hoy en Chalchi­huites no se habla de otra cosa que no sea la marcha de ayer miércoles, es comparable a la que hizo en 2017, cuando don Alejandro, temblando de miedo ante el estudiantado de la UAZ, expresó ‘¡yo no la maté!’, refirién­dose a la niña estudiante de preparatoria, Cinthia Nayeli.

-SÍ FUE una buena marcha y plantón la de la UAZ -dice doña Petra- y no podía faltar la exigencia de la multitud que pedía a gritos la renuncia de ‘David Corleone’, exigencia que va en aumento pues Zacatecas ya está harto de ver correr tanta sangre todos los malditos días: tenemos un estado hermoso, de rostro de cantera y corazón de plata, pero bañado en sangre-.

-LOS UNIVERSITARIOS y la gente de Jerez y Fresnillo que fueron a sumarse a la marcha -tercia don Roberto-, no solamente mostró su hartazgo, sino su repudio contra el gobernador y los alcalde de Jerez y Fres­nillo, pero lo que más se escuchó fueron los gritos de ‘¡Renuncia David!’, ya no gritaron ‘¡si no puedes, renuncia!’, no, ahora ya fue­ron más claros y contundentes: ‘¡Renuncia David!’, pues ha demostrado que no puede o no quiere gobernar.

“ACUÉRDENSE que en la elección ante­rior, el propio Ricardo le llamó fuertemente la atención porque nomás no trabajaba en la campaña, reprochándole que se la pasaba más en su rancho que en giras de proselitis­mo, entonces ese es el verdadero David: lo que le gusta es el rancho y Zacatecas no es un rancho, entonces que se largue de Palacio de Gobierno y se vaya a jugar con sus perros y a tirarse con la panza al sol para rascarse el ombligo, sin problemas de nada”.

-LO QUE también llamó mi atención fueron tres jovencitas vestidas de blanco, una de ellas mostraba con los brazos en alto una pancarta que decía: ‘Dr. William Ortiz TUS HIJOS ESTÁN AQUÍ’, entonces no me queda claro si el doctor está de regreso en casa o no-.

-ES QUE la Fiscalía no informa bien, no le gusta que el pueblo se entere de la reali­dad de las cosas creen que, con ocultar los hechos, no suceden, pero es peor porque las cosas bajo las alfombras al poco tiempo apestan y salen a relucir ya putrefactas, entonces don Francisco José Murillo debe­ría informar bien, Zacatecas es mayor de edad, ¿por qué no nos presentan las cosas como son?

“VEAN, nuestro señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador, todos los días nos informa de los hechos todos, ¿por qué no hace lo mismo el señor fiscal o el propio señor gobernador? Don David debe abrirse al pueblo, no esconderse del pueblo, tampoco soslayarlo. Don Alejandro, cuando menos, dio la cara en aquella marcha, pero don David no, entonces eso yo lo veo mal”.

-MMM… madre Teresa, si por el ‘David Corleone’, fuera, no saldría de su rancho, él es como decimos aquí en Chalchihuites: ‘Un ranchero pajón’, no sabe gobernar, reitero por enésima ocasión-.

-ES CORRECTO: David no sabe gober­nar, pero además está visto que no le gusta su trabajo, entonces sí debería de pedir licencia y largarse a su rancho, porque su gobierno es un fiasco: ahí está ‘El Oso Medina’, José Narro y Ulises Mejía Haro morenistas que podrían relevarlo sin problema alguno.

“Y ES que la inseguridad y la violencia, por más que la escondan, por más que la desmientan está presente: ayer mismo, por la noche, frente al Centro Comercial Galerías, asesinaron a balazos a un individuo ; había un resto de gente que, despavorida, corría en diferentes direcciones ante el riego de perder la vida por alguna ‘bala perdida’.

“CUANDO las autoridades llegaron, los asesinos ya había pelao gallo, como siempre ocurre.

“EN FRESNILLO, una casa ubicada en la calle Río Rodeó 314, colonia Del Valle, fue baleada; el ataque armado sucedió por la madrugada y fueron casi 100 disparos los que hicieron los narcosicarios a la fachada, Servicios Periciales recogió del piso 67 cartuchos percutidos calibre .223 y 30 cas­quillos más de calibre 7.62X59. Así es que el vecindario ya no pudo dormir, pobre gente.

“POR SUPUESTO, no hubo detenidos”.

EN CUANTO a desapariciones forzadas, hoy jueves nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, pública una Cédula de Búsqueda con dos personas:

JAVIER DE JESÚS LÓPEZ ROBLES de 21 años, desaparecido en la Ciudad de Za­catecas el 21 de febrero del presente año y,

JESÚS LÓPEZ QUINTERO de 45 años, desaparecido ese mismo 21 de febrero en la Ciudad de Zacatecas.

-POBRES, deben ser familiares por el apellido y, por la edad, tal vez padre e hijo-.

-NO SE sabe, pero también coincide con el día de su desaparición que, indudable­mente, fue forzada.

Las Mentiras de David Monreal

-A VER: ¿ustedes le creen a David Mon­real?-.

-PUES… pocas veces dice la verdad-.

-NO, yo no le creo, es muy mentiroso-.

-YO TAMPOCO, además en muchas ocasiones pretende engañar a la gente y peca de ingenuo; ayer, en la entrevista con medios de comunicación, se voló la barda al decir que los narcobloqueos del pasado domingo fueron narcobloqueos, sino ‘intentos de narcobloqueos’, pero además, con mucho candor, dijo que ‘detuvimos a cinco, pero se escaparon tres, jajaja hasta detenidos se les ‘escapan’, se pasó, la verdad, se pasó.

-Y OTRA ocurrencia: dijo que ‘en los últimos años la inversión extranjera fue de siete mil millones de dólares’, ¿en los últi­mos años? Pero si él tiene apenas un poco más de un año cinco meses de gobernador, entonces esos siete mil millones de dóla­res, que vienen siendo 140 mil millones de pesos, abarcan todo el quinquenio de Alex, ¿no?

DAVID SE está colgando una medalla que no es completamente de él.

-¡DIOS DE mi vida! ¡140 mil millones de pesos de inversión es muchísimo dinero, son algo así como cuatro años de presupuesto de egresos para Zacatecas-.

-PERO ADEMÁS afirmó que con esa inversión se crearon, en en la mina Juanici­pio, en Fresnillo, tres mill nuevos empleos; y que en la mina Newmont, dos mil 800 empleos más y adelanta que en Camino Rojo, andan con una aspiración (sic) de otros mil 500-.

-PERDÓN, ¿no andaría borracho? Hay que decirle a Manuelito Caldera que cuando vaya a los eventos del ‘David Corleone’ se le acerque lo más que pueda a ver si no apesta a ‘perita pasada’, juarjuarjuar.

-PUES HABLANDO a lo macho, yo no veo tantos miles de millones de pesos de inversión, ni tampoco los miles de em­pleos que dice, ¿a quién o quiénes pretende apantallar?

“ESAS chaquetas mentales me dan mala espina”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.