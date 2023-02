PRD Defenderá el Voto Ciudadano y Democrático: Raymundo Carrillo

Se Manifestarán en Plaza de Armas

Por Rubén Palomo Macías

El dirigente estatal del PRD, Raymundo Carrillo Ramírez, informó a Página 24 Zacatecas que el próximo domingo 26 de febrero se llevará a cabo una concentra­ción, en Plaza de Armas, para exigir la defensa del voto ciudadano y democrático a las 10:30 de la mañana. A dicha movili­zación se invita a la ciudadanía en general además de los militantes del PRD.

“Esto con la finalidad de poder mani­festar y expresar el sentimiento de lo que está implicando el famoso plan B que está tratando de llevar a cabo el ejecutivo nacional, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos la certeza de que este plan B es una modificación a diversas leyes que van a venir a atacar el proceso democrático y ciudadano que los mexicanos hemos venido creando a través de todos estos años”, mencionó.

El dirigente del PRD aclaró que no se trata de una defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) ya que dicha defensa se manifestó en una marcha ciudadana el 13 de noviembre del año 2022 en donde el partido no se manifestó por ser una convo­catoria de la sociedad civil y no existen los ánimos de que el movimiento se desvirtúe por colores políticos.

“Esta vez el ataque no es al INE, ante ese fracaso insiste el ejecutivo nacional en tomar el dominio del proceso electoral nacional y en los estados, esto se entiende a través de las modificaciones a las leyes que se intentan modificar. El plan B, en una segunda etapa, pretende mutilar al INE financiera y operativamente, no de­fendemos los pesos pero defendemos que el proceso sea seguro”, añadió.

Raymundo Carrillo señaló que esas cir­cunstancias, además de otras tantas, ponen en un riesgo grave al proceso ciudadano y cívico de sufragio electoral poniendo en la picota de un ejecutivo federal que ha dado varias muestras de tratar de impo­ner una ideología populista y socialista e implementar que su partido se convierta en quien lleve una guía impositiva, mili­tarizada sin reglas claras.

“Creo que los ciudadanos lo debemos de evitar porque sin duda ya tuvimos la experiencia de 90 años de una dictadura blanda, ahora corremos el riesgo de que en sabe cuántos más años se vaya a crear una nueva gama de gobernantes al mismo estilo del que acabamos de salir”, finalizó.