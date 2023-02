Quien no Quiera Correr Riesgos que no Ocupe un Lugar de Autoridad: Medina

“No se Deben Ceder los Espacios Públicos a la Delincuencia”

Por Rubén Palomo Macías

El exlegislador local y federal, José Luis “El Oso” Medina Lizalde, aseguró a Página 24 Zacatecas que la marcha del miércoles hizo mucho por la recuperación de la tranquilidad y los sectores sociales zacatecanos hacen bien en movilizarse pací­ficamente, ejerciendo sus derechos, porque evita que siga el juego de aventarse la pelota entre las autoridades lo que conduce a que todos los que tienen que ver con la seguridad se apliquen en su función.

“Es muy importante que ya no permitamos que los presidentes municipales sigan aleja­dos del tema como si ellos no tuvieran vela en el entierro, también es muy importante que la coordinación deje de ser discurso para que se convierta en realidad y eso solamen­te se va a lograr con una ciudadanía muy informada y muy dispuesta a movilizarse”, señaló.

El exdiputado aseveró que no se deben ce­der los espacios públicos a la delincuencia, no se debe dejar que el miedo nos paralice y celebró a la comunidad universitaria que salió a las calles ya que esto debe impulsar a otros sectores para que se manifiesten coincidiendo en la necesidad de pedir que quien no pueda con su función que abandone su puesto.

“Es muy importante que quien no quiera correr riesgos que no ocupe un lugar de autoridad porque hace doble daño, nos hace vivir en la ilusión de que tenemos autoridad cuando realmente no tenemos. Por eso yo soy un férreo convencido de la movilización ciudadana en el tema de la seguridad”, agregó.

José Luis Medina comentó que no se deben concentrar culpas en adversarios políticos ya que eso también daña y la mo­vilización universitaria señaló lo alejado que están los políticos tradicionales de la sociedad.

“Creo que esos tenaces, que nunca han quitado el dedo del renglón, ya pueden ver los frutos de su perseverancia porque Zacatecas ha atravesado periodos muy largos de letargo pero en esos periodos siempre ha habido pequeños grupos que no han dejado de alzar la voz y gracias a ellos llegan momentos en que reacciona la gente. A la gente ya le está cayendo el veinte, lo deseable es que la comunidad universitaria que se movilizó le diera seguimiento y que recupere la tradición de discusión colectiva de los problemas de la sociedad”, finalizó.