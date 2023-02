Mi Jardín de Flores

Cachetada con Guante Blanco

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘A nosotros ya nos da miedo salir a trabajar en la tarde noche, no podemos seguir así; antes tranquilamente podíamos trabajar a las 10-11 de la noche, ahorita ya no lo hacemos porque tenemos miedo’: Ramiro Hinojosa Aguayo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 24 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

¡Cachetadón con Guante Blanco!

¿CREEN USTEDES que don David Monreal Ávila le tome la palabra al Dr. Don Rubén Ibarra, rector de la UAZ, y acepte el ofrecimiento que le hizo para ‘coadyuvar con el estado a la solución de problemas (de violencia e inseguridad) por medio de sus investigadores, laboratorios, con nuestra capacidad científi ca, tecnológica y humanística, que sólo la institución posee’?

-PUES DEBERÍA, pero el ‘David Corleone’ es tan soberbio que no creo que acepte, pero independientemente si lo hace o no, lo que hizo el Rubén Ibarra fue propinarle una cachetadón con guante blanco-.

-COINCIDO con usted, doña Petra, ese ofrecimiento fue como un gancho al hígado de su ego, porque el rector Ibarra remató muy bien su ofrecimiento para coadyuvar a resolver los problemas de violencia e inseguridad, con científi cos profesionales que ‘sólo la UAZ posee’, porque la gente en la Fiscalía ‘vale gorro’, esta frase debería enmarcarse en oro de 24 kilates:

‘LA UAZ ofrece coadyuvar con el estado a la solución de problemas por medio de sus investigadores, laboratorios, con nuestra capacidad cientí- fi ca, tecnológica y humanística, que sólo la institución posee’.

“O SEA: en la UAZ hay ciencia, no pretextos ni mamadas; los jerarcas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, no dan el ancho, son ineptos, irresponsable y deshumanizados.

“PERDÓN, pero yo le doy esa lectura; vamos a ver qué contesta David, imagínense ustedes: investigadores chingones y honestos, ¿qué más quiere el desgobernador?

-LA VERDAD no creo que acepte por una simple razón-.

-¿CUÁL, doña Petra?-.

-QUE LOS científi cos e investigadores de la UAZ descubrirían la pudrición en que está inmersa la Fiscalía y, sobre todo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y, ¿eso le conviene al ‘David Corleone’? No creo, porque muy probablemente él también saldría raspado-.

-¿TANTO así?-.

-MMM… madre Teresa -responde don Roberto-, mi amigo el comandante me dice que es tanta la la podredumbre, que en donde quiera que le aprieten ‘salta la pus’-.

-PUES ahí está el ofrecimiento del señor rector don Rubén Ibarra, pronto sabremos si verdaderamente don David quiere combatir a los Malos Organizados o no-.

-NO CABE duda de que el Rubén Ibarra cogió al ‘David Corleone’ con los dedos de la mano en la puerta, pues de que la policía está podrida, está podrida, pues hasta el Ramiro Hinojosa dice que ‘algunas autoridades están coludidas con el narco (tanto, que no le hacen nada, por lo que) a nosotros ya nos da miedo trabajar en la tarde-noche’, entonces nomás oscurece y se va de volada a su casa: así estamos todos en Zacatecas-.

Nadie Está Seguro ni Dentro de su Propia Casa

-LA CRIMINALIDAD no cede, tanto así de alarmante está la situación que ayer jueves, a eso de las 6:00 de la tarde, unos narcos con armas de grueso calibre entraron a un hogar ubicada en la calle Brócoli, fraccionamiento La Huertas, en la mera capital del estado y acribillaron al propietario de la casa, ¿qué les parece?

-¡DIOS DE mi Vida, ya nadie está seguro ni en su propia casa; ahora esos señores ni siquiera esperaron a que oscureciera, no les importó que la gente los viera, siempre cometen sus aberrantes crímenes a la hora que les place-.

-REPORTAN que varias personas los vieron salir de la casa muy tranquilos, abordaron la camioneta en que llegaron y se fueron como si nada malo hubiera hecho-.

-NO EN vano la capital del estado, está entre las 10 ciudades más peligrosas del mundo, y hasta pareciera que don David se siente orgulloso, pues nada hace para remediar este infi erno que padecemos los zacatecanos -.

Continúan las Desapariciones Forzadas

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, siguiendo con su labor social, publica la Cédula de Búsqueda de Antonio Hernández Flores de 56 años, desaparecido el 12 de febrero del presente año en Pinos, Zacatecas-.

Reacciones

‘EN LA marcha se vio el músculo de la Universidad y la sociedad civil; la Fiscalía General de Justicia está rebasada’: Karla Valdez Espinosa, diputada local.

‘ES MUY importante que quien no quiera correr riesgos que no ocupe un lugar de autoridad porque hace doble daño, nos hace vivir en la ilusión de que tenemos autoridad cuando realmente no tenemos. Por eso yo soy un férreo convencido de la movilización ciudadana en el tema de la seguridad:

‘CREO QUE esos tenaces, que nunca han quitado el dedo del renglón, ya pueden ver los frutos de su perseverancia porque Zacatecas ha atravesado periodos muy largos de letargo pero en esos periodos siempre ha habido pequeños grupos que no han dejado de alzar la voz y gracias a ellos llegan momentos en que reacciona la gente. A la gente ya le está cayendo el veinte, lo deseable es que la comunidad universitaria que se movilizó le diera seguimiento y que recupere la tradición de discusión colectiva de los problemas de la sociedad”: José Luis Medina Lizalde, exdiputado federal y exdiputado local-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.