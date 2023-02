Protección Civil Detecta Daños Importantes Estructurales en la Plaza Bicentenario: Jeu

Van Por Dinero de la Federación

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, el director de Protección Civil del estado, Jeu Márquez Cerezo, comentó que desde la coordinación nacional han iniciado un trabajo de análisis de riesgo sobre la Plaza Bicentenario ya que se han detectado daños importantes en la estructura, motivo por el cual han recomendado no colocar comercios ni eventos masivos.

Además, reiteró que no pueden estimar un costo o presupuesto para dicho tema, ya que esperarán a que sea la propia coordinación nacional la que emita estos detalles.

“No estamos colocando nada como medida de prevención, para que no siga afectando nada. Pero no es que se nos vaya a caer hoy o mañana, sino que sólo es prevención. Hemos visto otras zonas de riesgo en los hundimientos en Zacatecas y Guadalupe, pero no son “zonas de riesgo” para que no se alarme la ciudadanía. Son zonas de oportunidad porque son bóvedas muy viejas que se construyeron hace cientos de años y que ninguna autoridad les ha metido mano, ahora el gobernador David Monreal Ávila, está muy comprometido en ver cuál es el problema de origen y después ver el resarcimiento del tema. Pero necesitamos tener un buen estudio. Vamos a involucrar a todas las universidades e instituciones, y teniendo ese dictamen sabremos qué emprender, es un trabajo difícil pero ya se empezará algo por este sistema”.

Expuso que en los estudios preliminares arrojaron que las bóvedas tienen desgastes y problemas en una gran parte de la red en la zona conurbada Zacatecas- Guadalupe. Dijo que el recurso deberá salir de la Federación ya que el tema requiere de una cantidad considerable de recurso, por lo que deberán tocar las puertas de la Federación para que se inicien las obras.

“Estamos a tiempo, porque tenemos un año que no vienen muchas lluvias, eso nos ayudará mucho para que no se presenten inundaciones por lluvia, como en años pasados. Entonces, como estas zonas son de canales viejos, la corrosión del agua y la corriente empiezan a desgastar las piedras”.