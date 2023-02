Leonor Varela, Magistrada en Retiro, Exige se Suspenda el Festival Cultural

“Que el Recurso se Invierta en Seguridad; no hay Nada qué Celebrar”

Por Rubén Palomo Macías

Leonor Varela Parga, magistrada del estado en retiro, declaró a Página 24 Zacatecas que “celebra que sectores sociales se estén manifestando en contra de la inseguridad que permea a la entidad”, y que es el momento en que “todos aporten un grano de arena para erradicar la inseguridad y la etapa que atraviesa Zacatecas”.

“Felicito la convocatoria del rector y la asistencia de tantos alumnos, eso denota que la juventud quiere paz y que es falso que digan que la juventud está en otro tenor. Hay en Zacatecas mucha gente de bien y gente que queremos que el estado salga adelante; se debe continuar con la lucha y yo estoy dispuesta a hacerlo en la medida que pueda contribuir”, comentó.

La magistrada en retiro aseguró que los llamados a la manifestación deben continuar realizándose, ya que entre más participación exista habrá una mayor atención de las autoridades encargadas de la seguridad a nivel estatal y federal.

“Es complicada nuestra situación pero cuando hay voluntad entre la ciudadanía y gobierno si se puede, yo soy de ese tipo de pensamiento. Creo que el llamado que se realizó desde la universidad hará que el gobierno vea que estamos cansados y queremos un Zacatecas con paz, debe haber más participación del gobierno en cuanto a cambio de estrategias y una participación más en comunión con la ciudadanía”, añadió.

Respecto a la propuesta de cancelación del Festival Cultural de Zacatecas (FCZ) Leonor Varela aseguró que se debe cancelar ya que el estado cuenta con arte y cultura, sin embargo no debe realizarse bajo la premisa del miedo y de la inseguridad.

“Con esta inseguridad no hay garantía que podamos dar a la gente que viene de fuera, celebro que se cancelara el Festival y el recurso se invirtiera en más seguridad. No hay nada qué celebrar y con inseguridad no podemos hacer nada, es preferible atacar el problema que nos atañe que hacer como que no existe. Tanto muerto, tanto desaparecido, el vivir con miedo no se puede celebrar, debemos replegarnos y tomar acciones para que todo pueda cambiar”, finalizó.