Mi Jardín de Flores

Bajísima la Ocupación Hotelera

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Es necesario, por el bien de la ciudadanía, que se cambie al fi scal de Zacatecas, porque no se actúa, nada más maquillan las cosas, pero no llegan al fondo, por eso creemos que sí es necesario que renuncie’: Faustino Adame Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 26 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Exigen que se Suspenda el Festival Cultural

SEGÚN DON José Alfredo Peña Bustamante, director general del Hotel Emporio, existen muchos sectores de la población que se están pronunciando para que no se realice el Festival Cultural de Zacatecas (FCZ), por el alarmante incremento de la violencia e inseguridad.

SIN EMBARGO, asegura que la mayoría de los prestadores de servicio sí están a favor de que se realice el Festival porque ‘nos puede traer, además de ingresos, que la gente tenga otra percepción muy distinta de lo que es nuestra ciudad, ahí es donde debemos de demostrar que Zacatecas está listo para recibir a toda la gente; que vengan, que disfruten, que compartan con nosotros la alegría del Festival y que puedan vivir las fi estas religiosas’, ¿qué les parece?

-ES SU negocio y, pues, lo defi ende con justa razón-.

-SE ESTÁN jugando un albur, porque si algún turista pierde la vida en uno de esos ataques del narco, el escándalo internacional sería de pronóstico reservado; lo que no me gusta es que José Alfredo Peña haya salido con la trillada recomendación de que ‘se debe buscar la forma de revertir (la violencia y la inseguridad) compartiendo información positiva en las diferentes plataformas para generar confi anza en la gente para que visiten el estado y puedan pasar unos días agradables’, a sabiendas que sería un fraude, un engaño: no se puede defender lo indefendible, porque uno se convertiría en cómplice de un problema tan cañón en el que todos los días hay asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, robos de vehículos, etcétera -.

-DON JOSÉ Alfredo está consciente de ello por eso dice que Obviamente ‘se requiere el apoyo de las autoridades con la seguridad en las carreteras, dentro de la ciudad y en nuestros pueblos mágicos ya que les hace mucha falta. De no realizarse el FCZ habría una afectación muy grande; las ocupaciones están muy bajas para Semana Santa, a estas alturas ya debería haber una ocupación de por lo menos 30% y ahorita tenemos nulas reservas… Lamentablemente hemos vivido varios fi nes de semana solos, ayer pudimos ver movimiento en la ciudad, pero tenemos que seguir trabajando, promocionando y saliendo a otros estados para decirles que nos pueden voltear a ver y que aquí estamos. A todos y a todas hay que pedirles que nos dediquemos a hablar bien de nuestro Zacatecas ya que a todos nos ayuda’-.

-SE NOTA desesperado el José Alfredo, pero yo creo que los hoteleros deberían de organizarse y darle una visitadita al ‘David Corleone’ para exigirle que ya basta de tanta ineptitud: ya está por cumplir año y medio en el poder y la inseguridad va en aumento y no se avizora para cuando volvamos a caminar por las calles con la seguridad y tranquilidad de antaño, como cuando estábamos jóvenes y nos la pasábamos de fi esta en fi esta los fi nes de semana: ¡Ay, tiempos aquellos (suspira doña Petra)!-.

Sola la Capital del Estado

-OTRA prueba más de que la ciudadanía está espantada y no sale de su casa, es la soledad en la que se desarrolló la llamada Primera Cabalgata denominada “La Gran Fuerza de México”, nota y fotografías de nuestras compañeras Nallely de León Montellano y Rocío Castro Alvarado, respectivamente.

SEGÚN EL objetivo del tal evento, ‘es para promover la interacción de la población civil con el cuerpo militar, además de humanizar la imagen del soldado ante la sociedad en general para incrementar la confi anza, cercanía y respeto entre ambas partes:

‘EL RECORRIDO inició a las 10:00 de la mañana en Lomas de Bracho y atravesó la calles Segunda de Matamoros, Genaro Codina, Fernando Villalpando, Avenida Juárez y Avenida Hidalgo hasta llegar nuevamente Lomas de Bracho donde concluyó la cabalgata; el evento fue organizado por la Comandancia de la V región militar y la 11a. Zona Militar de la SEDENA.

-QUÉ DESPERDICIÓ de elementos y equipo, mejor los hubieran enviado a Jerez, Fresnillo, Guadalupe o a vigilar la capital del estado. Con desfi les desangelados y pinchurrientos no se van a ganar la confi anza de la ciudadanía, esas son jaladas, lo que la gente quiere es que atrapen a los narcos y los refundan en la cárcel-.

Llegan más Elementos de la Guardia Nacional

-PUES MI ‘cabecita de algodón’ le envió al ‘David Corleone’ 600 elementos de la Guardia Nacional ‘para reforzar labores de seguridad en las regiones con mayor incidencia delictiva.

“SEGÚN información aparecida hoy sábado en nuestro Diario, los 600 elementos estarán solamente 30 días”.

-DEBERÍAN -como dice don Roberto-, enviar militares duchos en inteligencia, ¿para qué nos sirven 600 soldados más patrullando las calles de los municipios o la capital? ¡Caramba!, cómo les gusta hacerle al ‘Tío Lolo’-.

POR CIERTO, en Fresnillo murieron dos soldados y cuatro más resultaron lesionados, cuando a bordo de un vehículo iban tras unos narcos y volcaron, cuando el conductor perdió el control por la gran velocidad que le imprimía a la unidad.

Y AHÍ mismo en Fresnillo, la madrugada de ayer viernes llegaron unos narcos con armas de grueso calibre, encapuchados a una casa ubicada en la calle Mecánicos, colonia San Joaquín, echaron la puerta abajo y secuestraron a cuatro hombres miembros de una familia trabajadora de 21, 24, 30 y 45 años de edad, por lo que sus familiares fueron a poner su demandada a la Casa de Justicia.

“LO QUE yo no entiendo es por qué la policía o los militares no ponen cordones de seguridad, y dejan sus recorridos que sólo son para gastar gasolina a lo pendejo; inteligencia, señores, inteligencia ¡carajo!-.

-PUES sí, hace falta inteligencia, pero el ‘David Corleone’, hace como que no oye y no le ha contestado el ofrecimiento que le hizo el Rubén Ibarra, rector de mi alma mater, mientras aumentan los asesinatos, desapariciones forzadas y extorsiones; el gobernador es un Gabino Barrera, pero ‘Fifi ’ y no entiende razones andando en la borrachera y tentando nalgas por doquier, pobre de Sara, las que ha de pasar-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.