Alrededor de 300 Personas se Manifestaron a Favor del INE

Yo Vengo en Calidad de Ciudadana: Noemí Ayala

Por Rubén Palomo Macías

“¡El INE no se toca!” fue el grito que se escuchó en Plaza de Armas en donde un grupo de alrededor de 300 personas se reunió como parte de las manifestaciones en contra del llamado Plan B. En el lugar la diputada federal, Noemí Berenice Luna Ayala, aseguró a Página 24 Zacatecas que la movilización es meramente ciudadana a la que los políticos se suman.

“Venimos en carácter totalmente ciudadano y me da mucho gusto que haya este despertar de entender que con lo que no se puede jugar sea con las libertades. Si hay un claro atentado de que toda vez que no pudieron destruir la casa, que es el Instituto Nacional Electoral (INE), porque no lograron la mayoría calificada ahora quieren saquearlo con este Plan B porque es una iniciativa que modifica cuatro ordenamientos legales (entre ellas las plurinominales) y afecta las libertades, la democracia y el andamiaje que se ha ido construyendo a lo largo de décadas en este país”, mencionó.

Noemí Luna calificó como una artimaña el plan B dado que el grupo oficial tiene una mayoría simple en el Congreso de la Unión y añadió que la renovación de los consejeros del INE se suma a las malas jugadas.

“Cuando se hacen de comité técnico, que es el que califica los perfiles, y cuando se transparentan nombres, que son clarísimamente afines a MORENA y sin ninguna vergüenza de postularlos cuando los sujetos deben ser objetivos y fuera de partidos políticos. El riesgo es que vayamos caminando hacia la dictadura (sic) , no es una exageración ya que estamos yendo a un gobierno totalitario a quien no le gustan los contrapesos y los equilibrios”, añadió.

La diputada celebró la movilización ya que los ciudadanos son quienes mandatan a los políticos y apuntó que fue claro que en la Cámara de Diputados se acató dicho mandato con votos en contra de la reforma constitucional y después con las reformas al Plan B.

“Ojalá que con estas presiones el presidente dé marcha atrás, Zacatecas se suma y es uno de los estados más lacerados por la concentración del poder y se ve en la afectación a la seguridad, que todos los días vivimos con actos violentos. La realidad es la realidad y no se puede ocultar pese a que se diga que se tienen otros datos”, finalizó.