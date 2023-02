“El Gobierno del Estado no Puede Contra Inseguridad”

No Tiene los Recursos Para Salirle al Toro: De Santiago

Por Rubén Palomo Macías

El integrante del Frente Popular de Lucha (FPLZ), Alberto de Santiago Murillo, comentó a Página 24 Zacatecas que las movilizaciones para exigir paz y seguridad en el estado son muestra de la unión de la sociedad y se demuestra la inconformidad a la situación de inseguridad que persiste en el estado.

“Se sabe que ante un estado de derecho violentado se afecta a toda la sociedad en su conjunto, en ese sentido se pudo ver la última marcha por parte de la universidad donde se manifiesta que la mayor parte de la sociedad está en contra de la administración pública en el estado” mencionó.

Alberto de Santiago aseveró que se tiene que hacer conciencia y ver que la situación de inseguridad no se dio de un día para otro y es una situación que se acarrea de malas administraciones en gobiernos pasados.

“Yo lo he dicho, en la actualidad no existe el recurso humano o económico que pueda venir a detener todo esto que se ha dado pero porque se ha originado desde administraciones anteriores. La realidad es esta y lo que digo es que no solamente es cuestión de la administración y debemos involucrarnos como sociedad y en ese sentido lo que se requiere es hacer equipo y ver cuál es la parte que nos toca y corresponde para poder aplicar y tener buenos resultados”, añadió.

De Santiago Murillo apuntó que las cosas son difíciles pero no imposibles y calificó como una excelente decisión de marchar y de dicha forma demostrar que las cosas no están caminando para bien.

“Estamos en un país donde la ley protege a las personas para manifestarse y es una de las maneras más rápidas de dar solución a problemas reales. Pienso que lo más positivo es que el llamado del pueblo tenga eco en la administración pública del estado y ojalá se sume la administración federal porque este problema no solo es de estado, además el estado no cuenta con los recursos humanos y materiales para salirle por completo al toro”, finalizó.