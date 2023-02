Los Estudiantes se Sienten Inseguros Porque los Están Matando: L. Medina

“El Estado y sus Corporaciones Están Obligados a Garantizar La Paz”

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, María Guadalupe Medina Padilla, exdiputada local, recalcó que la sociedad no debe acostumbrarse a los problemas de inseguridad, mientras que las instituciones del estado deberán atender su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad a los ciudadanos.

Dijo que si bien no es un tema exclusivo del estado, ya que el resto del país pasa por el mismo conflicto, asimismo se requiere de la acción inmediata de las fuerzas del orden, para no permitir que escale aún más la violencia en general.

Medina Padilla, criticó que las instituciones de gobierno no sólo deben presentar buenas intenciones, sino que son necesarias acciones reales que permitan que las estrategias y las corporaciones puedan resolver el problema, tomando en cuenta las diversas aristas sociales y los rezagos en desarrollo del estado y la particularidad de cada municipio.

“En el tema de inseguridad, desgraciadamente vemos que no se actúa y que no hay una política que verdaderamente esté funcionando, con toda responsabilidad lo digo pues veo un gobierno que no quiere actuar y que está viendo la problemática pero no toman acción para nada. Veo con preocupación que no están actuando de manera seria para Zacatecas”.

“El estado está en situaciones graves, donde hay madres de familia que sufren por la pérdida de sus hijos. Veíamos con atención lo que hizo la comunidad universitaria, los jóvenes hicieron esa marcha porque viven preocupados al salir de sus municipios y llegar a Zacatecas, se sienten inseguros porque los están matando”.

“Vemos importante lo que hizo la universidad, pero con todo el equipo de docentes deben presentar una propuesta en materia de inseguridad para que se apoyen en tecnologías, en trabajadores sociales, ya que la BUAZ (Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas), tiene todo para presentar un plan serio. La marca la hicieron todos los jóvenes, porque son quienes están sufriendo la inseguridad. Por lo que este es un tema de todos, por eso es momento de salir a las calles y no permitir que nuestro país sufra un colapso”, recalcó.