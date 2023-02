Sheinbaum: Apostamos por la Educación, los Grandes Derechos y la Disminución de las Desigualdades

Ciudad de México.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este domingo la Unidad de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía social (UTOPÍA) “Libertad” en Iztapalapa, “es la alcaldía que, si se toma como municipio, es la que más población tiene de todo el país, 1.8 millones de habitantes, más incluso que algunas entidades de la República, destacó.

La UTOPÍA Libertad es un espacio público recuperado de 60 mil metros cuadrados que antes era una zona de contención del reclusorio.

“Yo quiero decir varios significados de esta UTOPÍA. La primera es que se llama “Libertad” frente a un reclusorio; es decir, por supuesto que tiene que funcionar la justicia y quien cometa un delito debe enfrentar la justicia.

Pero nosotros lo que queremos es que no hubiera gente en las cárceles, que no hubiera jóvenes en las cárceles, y la manera de hacerlo es que los jóvenes tengan acceso a los grandes derechos: al derecho a la educación, a la salud, al empleo digno, al salario digno, a una vida distinta; y por eso, es muy simbólico que, junto al Reclusorio Oriente, esté una UTOPÍA que se llama Libertad”, explicó Claudia Sheinbaum.

Añadió que es mejor apostar por la educación, por los grandes derechos, por el espacio público, por la dignidad de las personas, por la disminución de las desigualdades, que seguir pensando en seguir construyendo reclusorios en la ciudad, y por eso, es de un gran simbolismo la UTOPÍA “Libertad”.

La jefa de gobierno, comentó que esta UTOPÍA es sustentable, de material reciclado, muestra de cómo la ciencia, el conocimiento científico, la tecnología puede ser aplicado también para garantizar los grandes derechos, “el conocimiento científico es fundamental para abrir las mentes y para permitir que las y los niños, los jóvenes tengan acceso al conocimiento científico, no solo en la escuela, sino en las UTOPÍAS, en lo que hemos hecho nosotros con los PILARES, que es una educación comunitaria que tiene esta base científica”, destacó.

Finalmente, Claudia Sheinbaum dijo que la lucha permanente es por garantizar los derechos del pueblo de México: el derecho a la educación, a la salud, pero también el derecho al esparcimiento, el derecho a la ciudad y eso se ve reflejado en estas maravillosas UTOPÍAS.

“Nosotros venimos luchando, desde hace mucho tiempo, por el bienestar del pueblo de México, por la justicia social; y digo que cuando llega uno a un puesto de gobierno, uno no deja de luchar, si uno cree que deja de luchar, entonces se olvida de todo”, refirió al reconocer y agradecer la gran labor que ha ejercido Clara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa en la transformación por el bienestar de los habitantes. En este sentido también agradeció la presencia de Carmen Ramos y de Caraly Sánchez, protagonistas de la serie “Contra las Cuerdas”.

“Hay dos cosas que me gustan mucho, que de alguna manera es un reflejo de lo que representa esta UTOPÍA: lo primero, es que coloca a Iztapalapa de una manera completamente distinta, es el orgullo de Iztapalapa, no es como antes del miedo, el no querer decir que uno era de Iztapalapa, al revés, en la serie, y es lo que hoy está viviendo Iztapalapa, es una de las mejores alcaldías hoy de toda la ciudad, (…) agradecemos mucho por esta gran serie, por su maravillosa actuación y por poner en alto el nombre de la ciudad y el nombre de Iztapalapa”, comentó.

La UTOPÍA Libertad tiene instalaciones como: un planetario, casa de la salud, auditorio, alberca, cocina tradicional, ajolotario, baños secos ecológicos, granja interactiva con animales, cuenta con chinampa, espacio de acuacultura, multicanchas, lavandería comunitaria, canchas de tenis, golfito, casa de rehabilitación e hidroterapia, temascal, parque para perros, áreas verdes, trenecito, entre otras. En Iztapalapa ya existen 11 UTOPÍAS que significan la intervención y rehabilitación de 544 mil metros cuadrados.