Mi Jardín de Flores

Los Están Matando

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En el tema de inseguridad, desgraciada­mente vemos que no se actúa y que no hay una política que verdaderamente esté fun­cionando; con toda responsabilidad lo digo pues veo un gobierno que no quiere actuar y que está viendo la problemática pero no toman acción para nada. Veo con preocupa­ción que no están actuando de manera seria para Zacatecas’: María Guadalupe (Lupita) Medina Padilla.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 27 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por man­darnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, frau­dulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

No Cesa la Matazón de Zacatecanos

“ES POR demás: así podrán mandar 100 mil elementos de la Guardia Civil y otros tantos del Ejército Mexicano y los asesinatos de zacatecanos no los podrán frenar y lo único que provocarían sería una escasez de alimentos y gasolina, ja”.

-¿NO ESTÁ exagerando, don Roberto?-.

-HOY se despertó muy descorazonado, don Roberto-.

-ES QUE son chin… peinaduras, ayer, al me­nos, se cometieron seis asesinatos. Resulta que anoche, en la cabecera municipal de Guadalupe, como lo publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, cuatro jóvenes se encontraban plati­cando amenamente en la avenida Villas del Vergel, fraccionamiento Villas de Guadalupe, cuando de repente un vehículo se frenó, de él bajaron varios criminales armados y comenzaron a dispararles.

“LOS CUATRO jóvenes, queriendo salvar sus vidas corrieron como gamos y se refugiaron en una casa cercana de uno de ellos, pero ni así lograron salvar la vida porque hasta allá se diri ­gieron los cobardes asesinos y los masacraron a tiros: ¡fue un regadero de sangre!

“AHÍ QUEDARON muertos en un instante. Los asesinos salieron de la vivienda, abordaron el vehículo en que llegaron y tranquilamente se alejaron del lugar, como siempre.

“LOS SANGUINOLENTOS cadáveres ahí mismo fueron identificados por sus familiares y posteriormente elementos de Servicios Peri­ciales, una vez que terminaron con su trabajo, trasladaron los cuerpos al Semefo en donde les practicarían la necropsia de ley.

-¡DIOS DE MI Vida, cuánta crueldad inter­minable!-.

-Y HORAS antes, al filo de las 4:30 de la tarde, en el camino que va de Chilitas a El Tepetate, municipio de Zacatecas, campesinos del lugar reportaron un macabro hallazgo: ¡dos cabezas humanas! Espantados, corrieron del lugar y repor­taron el caso al 911 del Sistema de Emergencia.

“NO, AQUÍ tampoco hubo detenidos.

“URGE PUES que le metan dinero a la inves­tigación y a la tecnología de punta, sólo así po­drán terminar con tanta violencia e inseguridad.

“YA LA gente no sabe dónde refugiarse pues hasta en sus casas está insegura, porque no hay lugar alguno en todo Zacatecas, en que el narco no pueda penetrar y asesinar o secuestrar a familias enteras.

El Señor Obispo don Sigifredo Noriega Barceló, de los más y Mejor informados

-MONSEÑOR Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, es un hombre de los más y mejores informados, y coincide con lo que se publica en nuestro Diario Página 24 Zacatecas: la gente tiene miedo, mucho mucho miedo, tanto que hasta se impuso su propio toque de queda, pues no hay confianza con todo y que don David presentó una nueva estrategia, pero:

“YO NO veo cambio de estrategia -dice mon­señor Noriega-, lo mismo que en lo Federal, hay esfuerzos y acciones pues es innegable, pero creo que lo primero es atender el problema prioritario, pues en estos momentos todavía no estamos en condiciones de salir con seguridad. Hace falta y necesitamos una estrategia integral, no parcial. A mi forma de ver qué bueno que seamos gente previsora, qué bueno que haya colaboración entre instituciones, entre sectores y qué bueno que haya escuelas para padres, pero falta algo.

‘A MI FORMA de ver hay que pensar en ello, vemos que hay acciones pero están dispersas de la situación que vivimos, la misma gente se ha dado el toque de queda, desde muy temprano ya no hay nadie en las calles. Creo que eso nos está diciendo que tenemos que trabajar en todo aquello en lo que estamos rebasados, por lo que tenemos que contener. Eso corresponde a las autoridades, porque son quienes tienen la legitimidad, porque son los que tienen el uso de la fuerza que hay que aplicar’.

-COINCIDO con él y porque cuando dice ‘estamos rebasados’ es cierto: él y los curas han fracasado, pues ya su feligresía no les hace caso, les ha perdido la confianza-.

-¡AY NO diga eso, don Roberto-.

-CÓMO no, si hasta el Obispón reconoce que están ‘rebasados’, y es que han perdido autoridad moral por pasarse de lanza con los niños, pinches pederastas-.

-POR UNO pagan todos; pero no hablemos de eso-.

‘Se Sienten Inseguros Porque los Están Matando’

-NO OBSTANTE dijo una gran verdad, el gobierno del ‘David Corleone’ está rebasado.

“LA QUE hoy reapareció es el amor de sus amores, don Roberto”-.

-¿ORA CUÁL?-.

-¿CÓMO QUE cuál? No se haga que la Virgen le habla, la Lupita Medina-.

-SÍ, HOY la vi (suspira), y estamos en sintonía: ella también, como yo, afirma que este gobierno ya valió ‘chetos’, porque ‘el estado está en situa­ciones graves, donde hay madres de familia que sufren por la pérdida de sus hijos. Veíamos con atención lo que hizo la comunidad universitaria, los jóvenes hicieron esa marcha porque viven preocupados al salir de sus municipios y llegar a Zacatecas, se sienten inseguros porque los están matando’, tal cual lo dijo y yo suscribo-.

“Y NO solamente matando, sino desapa­reciendo forzadamente, es la triste realidad; hoy, por ejemplo, nuestro Diario Página 24, continuando su labor social publica las siguientes Cédulas de Búsqueda:

CHRISTOPHER EDUARDO RODRÍ­GUEZ MACÍAS de 26 años, desaparecido el Ojocaliente, Zacatecas, el 25 de febrero de 2023.

ANDRÉS CASTILLO SALAZAR de 28 años, desaparecido el 25 de febrero del presente año, en Fresnillo, Zacatecas, y

JAIME VILLALPANDO PADILLA de 51 años, que desapareció cuando andaba en la ciu­dad de Aguascalientes, el 20 de febrero de 2023.

¿Y QUE PASÓ CON LOS LIBROS DE ‘EL MONRIS’?

-BUENO ¿y qué pasó con los libros de Ricar­do Monreal ‘El Monris’?-.

-YA NO se ha sabido nada de eso, ni siquie­ra en Sin Embargo que fue el que revivió el problema de los susodichos libros con cargo al presupuesto del Senado de la República-.

-RICARDO es muy vivo, pero en cualquier momento ese fuego de la corrupción resurgirá. Al tiempo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.