David Monreal Reconoce Decisión del Alcalde Para Cancelar la Feria de Jerez

“Es Importante Escuchar la voz del Pueblo”, Dice

Por Manuel Caldera

El gobernador David Monreal Ávila, des­tacó que si bien respetan la autonomía de los municipios, seguirá buscando fortalecer la seguridad en las zonas urbanas y las comuni­dades, además expuso que con el respaldo y compromiso de la Federación contarán con un despliegue importante de elementos de fuerzas especiales que ayudarán en dichas tareas en la zona conurbada y en las Unidades Regionales de Seguridad. Además remarcó que desde las instituciones sí pidieron reconsiderar la cele­bración de las festividades de Jerez.

“Nosotros habíamos pedido, como Mesa de Construcción de Paz, pero con apego al respeto de la autonomía municipal, para que se reconsiderada la realización, en su momento tanto para la “Jerezada” como para la Feria; cuando se anunciaba de los acon­tecimientos de ‘El Venadito’, además de la información que recabamos todos los días. Por eso, hoy reconozco la responsabilidad pública por parte del presidente municipal (José Humberto Salazar Contreras) para la toma de decisión para suspender la feria en Jerez”.

“Me parece que es el apego a la realidad, por lo que es importante escuchar al pue­blo. Según lo que se ventilaba, la mayoría quería que se respetara el duelo que vive el municipio y que por la condición, se evitara. Creo que se hizo caso a la mayoría habría que hacer un especie de sondeo. Pero en lo personal es un reconocimiento al presidente por su decisión”.

“Estuvimos allá el pasado fin de semana con las fuerzas policiacas, atendiendo a las zonas de desplazados y vamos a intensificar ahora con las fuerzas especiales, en apoyo al municipio, no sólo porque sea Jerez, sino porque hay una incidencia que está afectan­do en este momento en este municipio. Pero estas fuerzas especiales van a caminar por todo el estado y vamos a seguir fortalecien­do y robusteciendo, ya que esta es la primera fuerza conformada, son 62 elementos, pero la vamos a ampliar ahora dependiendo el resultado. Ahora, lo atractivo es que son nuevos elementos, no son nuevos reaco­modos, es decir que no quitamos, sino que son nuevas contrataciones. Además que llegó un refuerzo de casi 500 elementos de la Guardia Nacional (GN), que por cierto pido de la comprensión ciudadana, porque la Guardia Nacional al igual que el Ejército ha venido a reforzar y a través de esa coope­ración dar esa seguridad y tranquilidad a la sociedad en Zacatecas. Estas fuerzas como ya lo anuncié, en la primera intención van a atender carreteras y en las zonas conurbada Guadalupe-Zacatecas-Fresnillo”, remarcó.