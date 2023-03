Mi Jardín de Flores

Por Temor al Narco

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Se regularizaron vehículos extranjeros en Zacatecas y otros estados porque yo se lo pedí al Presidente’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 28 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

La Suspensión de la Feria de Jerez, por Temor al Narco

EL SEÑOR doctor don Humberto Salazar Contreras, presidente municipal de Jerez, no aguantó la presión de su pueblo y decidió suspender la Feria de Primavera, que este año iniciaría el 11 de abril, ¿qué opinan al respecto?

-PUES ESTUVO bien, qué bueno que escuchó la voz del pueblo, de lo contraria corría el peligro de que se ganara, para el resto de su vida, el repudio del pueblo-.

-DEJE DE eso, que se alocaran los mal­ditos narcos y que hicieran un San Quintín el mero Sábado de Gloria: entonces sí no sólo tendría que renunciar a la alcaldía, sino huir de Jerez para toda su vida, creo yo que esa fue la razón para que Humberto Salazar suspendiera la Feria de Primavera que, después de la de Zacatecas, es la mejor del estado y la más pintoresca-.

-YO CREO que por eso hasta don David aplaudió la suspensión de la Feria de Pri­mavera: no quiero pensar mal pero pudiera ser que el señor doctor haya recibido alguna amenaza de los Malos Organizados y por eso dio marcha atrás-.

-NO LO descarto, madre Teresa, pues el Humberto a regañadientes suspendió La Jerezada, y para la Feria de Primavera ni pío dijo y salió en Internet anunciando su suspensión, casi al borde del llanto-.

-PUDIERA ser que antes de anunciar la suspensión, el alcalde halla hablado con David y ambos, decidieron la cancelación, de lo contrario el gobernador le hubiera respondido: ‘te voy a enviar los elementos suficientes de la Guardia Nacional, el Ejér­cito, policías ministeriales y del estado para que blindes la Feria de Primavera, pero no fue así, entonces el cuete sí estuvo cañón, ya que esa feria deja muchos millones de pesos a la economía del comercio y al propio municipio: ahí está el ‘repón’ para el alcalde en turno-.

-NO CABE la menor duda: los Malos Or­ganizados son los que gobiernan Zacatecas; don David le pidió -hoy lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas– a don Hum­berto, ‘como Mesa de Paz’, reconsiderara la suspensión de La Jerezada como La Feria de Primavera, pero ya se vio que no pudo convencerlo, por lo que don David declaró a los reporteros de la Fuente Política que ‘me parece que es el apego a la realidad, por lo que es importante escuchar al pueblo. Según lo que se ventilaba, la mayoría quería que se respetara el duelo que vive el municipio y que por la condición, se evitara. Creo que se hizo caso a la mayoría habría que hacer un especie de sondeo. Pero en lo personal es un reconocimiento al presidente por su decisión’-.

-PUES OTRA vez ganó el narco, ahora andan con el brete de que pudieran suspen­der el Festival Cultural de Zacatecas, lo que sería una verdadera catástrofe, no sólo para el buen prestigio Zacatecas -si es que todavía conservamos una parte- sino para la economía del comercio: hoteles, restau­rantes, prestadores de servicio, ¿cuándo nos imaginamos que con el David, la situación de la violencia y la inseguridad aumentaría de manera tan escandalosa?

-NOS FUIMOS con la finta, doña Petra, creíamos que con Alex habíamos tocado fondo, sin saber que lo que tocamos fue el inicio de otro tobogán de seis años, ya no llevó la ching… (censurado) David no saca un perro de una milpa, es la ineptitud andando-.

-DEBERÍA de asesorarse con don Ricar­do, el señor Senador tiene mucha experien­cia, basta y sobra de que ya fue gobernador de Zacatecas, no lo hizo mal y tiene, ade­más, muchas tablas en la política-.

-PUES SERÁ el sereno, pero ambos, el David y ‘El Monris’ ya están muy quema­dos: el primero por inepto, desagradecido y soberbio y el segundo por corrupto, traidor y vulgar ambicioso. Vean la encuesta nacional que hoy publica nuestro Diario:

LA CLAUDIA Sheimbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Tiene 31.1% de expectativas de triunfo, según la más reciente Encuesta Nacional de Clima Político publicada por Mendoza Blanco & Asociados (MEBA).

LE SIGUE el Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, con 21.8% de expectativa de triunfo.

EL ADÁN Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. con 7.3% de expectativa de triunfo.

Y EL Ricardo Monreal Ávila, senador de la República con 6.6% de expectativa de triunfo.

ADEMÁS de que todavía falta que pague la factura de los libros de su autoría que editó y compró, al margen de la ley, con cargo al Senado de la República por casi siete millones de pesos, descomunal fraude del que ‘El Monris’ ha guardado sepulcral silencio.

-BUENA reflexión, doña Petra, no falta mucho para que se reaviva el escándalo, ¡qué regadota la de David!

“AHORA tampoco sus hermanos David y Saúl podrán ayudarlo a restaurar su imagen, si ellos andan ‘iguanas ranas’ nadando en el desprestigio, pues el narco los trae marcando el paso con tanta violencia e inseguridad, así es que Ricardo no tiene salvavidas que evite que se hunda en el mar de la corrupción y traición”.

Los Asesinatos de Ayer

EN MORELOS, como lo publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, se cometieron este lunes dos asesinatos, adentro de un vehículo, al filo de las 2:00 de la mañana en la calle Noche Buena, en pleno centro de aquella cabecera municipal.

HUBO UN operativo para buscar a los asesinos a sueldo, pero éstos no fueron localizados por ningún lado: se volvieron ojo de hormiga y no, no hay detenidos: dos Asesinatos más impunes.

EN NORIA de Ángeles, dos policías municipales fueron baleados por el narco cuando patrullaban en la colonia Maravi­llas. Los uniformados pidieron apoyo y en pocos minutos llegaron elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, policías municipales, estatales y hasta un helicóptero, pero no lograron dar con los agresores, pues pareciera que se los tragó la tierra… como siempre sucede, por lo que no hay detenidos.

Y EN la capital del estado, balearon a un individuo que, por la madrugada, se dirigía a su hogar.

EL ATAQUE armado sucedió en la calle Villa Real, colonia Pánfilo Natera, a donde en cuestión de minutos llegaron paramé­dicos y, al ver la gravedad de sus heridas, rápidamente lo trasladaron al Hospital Ge­neral, donde lucha por su vida.

NO, TAMPOCO en este intento de ase­sinato hubo detenidos.

Dos Desaparecidos

HOY MARTES, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social pública dos Cédulas de Búsqueda:

LA DE ALEXANDER RODRIGO GONZÁLEZ GUERRERO de 15 años, desaparecido en Pinos, Zacatecas, el 26 de febrero de 2023 y,

NAHOMY YAZMÍN GÓMEZ HUR­TADO de 18 años, desaparecida el 26 de febrero en Guadalupe, Zacatecas.

Preocupación por Desempleo, Inseguridad y Falta de Oportunidades

MARCO VINICIO Flores Guerrero, coordinador estatal del partido político MC, denota preocupación porque ‘Zacatecas perdió más de 20 mil empleos en el último trimestre de 2022, y las oportunidades son escasas’.

MIENTRAS que Laila Ernestina Villasu­so Sabag, secretaria de Desarrollo Económi­co y Turismo del Municipio de Zacatecas, dice que ‘es una lamentable noticia que se haya cancelado la Feria de Jerez, pero creo que las autoridades competentes tiene el poder de decidir lo que es mejor para los habitantes. Para quienes piden que se can­cele el Festival Cultural de Zacatecas, hay que analizar cuidadosamente lo que piden porque no sólo es cuestión de seguridad, venimos saliendo de una pandemia de tres años y la economía está devastada: son momentos muy críticos y no podemos dejar de movernos con acciones contundentes y estratégicas para seguir reactivando todos los sectores económicos de Zacatecas.

“QUE POR eso ‘existen instrucciones para blindar el municipio con la policía municipal, estatal Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, para que no se cancele el Festival Cultural de Zacatecas.

“OTRA de las voces que están en contra de que se cancele el Festival Cultural de Zacatecas, es la de Sara Abigail Hernández Urenda, presidenta de la CANACINTRA, quien pide a David que den seguridad a ca­rreteras, porque además ‘peligra el traslado de mercancías’”.

-BUENO, a ver qué sucede. Yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.