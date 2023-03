“A Finales de 2023, se Entregará el Ecoparque Totalmente Remodelado”

Desde 2016, no le Daban Mantenimiento: Susana Rodríguez

Por Nallely de León Montellano

Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), comentó a Página 24 Zaca­tecas que el proyecto de remodelación del Ecoparque se encuentra en una primera eta­pa, cuyo avance hasta el momento es de 8% cuya inversión es de 12 millones de pesos.

En este sentido, resaltó que los trabajos comenzaron apenas en febrero de este año, por lo que los trabajos que se están realizan­do son los menos visibles hasta el momento, sin embargo, destacó que son fundamentales para el avance favorable del proyecto.

Agregó que los trabajos mencionados implican la impermeabilización de techos, el rescate de estructuras entre otros aspec­tos, de los cuales ya se está trabajando para comenzar con la segunda etapa del proyecto con modificaciones más visibles para las y los usuarios.

“Desde el 2016 no había habido un remo­zamiento de las instalaciones, por eso se ven canteras sueltas, no había puertas, pintura y cosas básicas que no se habían hecho y que implicaban un costo, entonces la segunda parte es entregarle a la ciudadanía un Eco­parque completo”, señaló.

Aunado a lo anterior, Rodríguez Márquez agregó también se trabajará en el alumbrado del espacio público, ya que hasta el momen­to solo existe un par de postes de luz en el área de oficinas y la presa, sin embargo, en otros puntos del centro recreativo no existe ningún tipo de alumbrado, por lo que, des­pués de las 6:00 de la tarde, los usuarios prefieren no entrar por seguridad.

“Estamos trabajando a la par un regla­mento para poderlo entregar y que todos nos hagamos parte de ese Ecoparque y que todos nos apeguemos a las reglas, no se puede más que eso porque la extensión es muy grande”, señaló.

De igual modo, resaltó que también se está gestionando el uso de transporte público para que los usuarios puedan llegar al Eco­parque de una manera más sencilla ya que, hasta el momento, una de las razones más fuertes respecto a la falta de usuarios es la dificultad para llegar al lugar.

Finalmente, mencionó que la primera etapa de remodelación tendrá que concluir a mediados de julio de este año, y cuatro meses posteriores para concluir el resto del proyecto y entregarlo a finales del presente año.