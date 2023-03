El Gobernador y el Fiscal Deben Considerar su Renuncia, por no Brindar Seguridad al Pueblo

Son Muchos los Asesinatos y Desapariciones de Personas: Verónica Alamillo

Por Rubén Palomo Macías

Verónica Alamillo Ortiz, dirigente estatal del PAN, dijo a Página 24 Zacatecas que la marcha convocada por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), fue un mensaje claro de la so­ciedad ya está harta de tantos asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, robos de vehículos y asaltos en carreteras.

“Fue un mensaje clarísimo que todos los zacatecanos estamos padeciendo y si el gobernador no atiende a ese grito de auxilio no sé realmente que pase y donde quede la responsabilidad y el compromi­so de David Monreal”, tronó.

Verónica Alamillo señaló que la sociedad ha hablado con un grito de desesperación e impotencia por las familias que se han visto afectadas por la violencia y apuntó que existe una desatención por parte del gobernador David Monreal, y del fiscal general de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco, ya que es de todos sabido que no se han resuelto montones de casos.

“Continúan muchas personas desa­parecidas y no sabemos cuántos casos más tienen que ocurrir para que el fiscal actúe, para que el gobernador haga algo. Yo quiero respaldar esa marcha y ese grito de auxilio que hacen los ciudadanos porque ahí no solamente vimos a los es­tudiantes, vimos niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. No es un tema político es un problema social donde pedimos y exigimos que por favor las autoridades actúen y entiendan por el beneficio del estado y de su propio gobierno”, agregó.

Respecto a la solicitud de renuncia del fiscal y del gobernador, que se escucha­ron en las consignas, Verónica Alamillo aseguró que es un tema que solamente ellos podrán decidir, sin embargo si no se deciden a cambiar las cosas y atender la problemática de la inseguridad si se debe considerar que ambos se retiren de sus cargos.

“Podemos dar el beneficio de la duda para que puedan recomponer, pero espero que el mensaje que dieron los zacateca­nos sirva de algo. Se debe entender que desde el día uno se tuvieron que mostrar resultados y hoy ya es una irresponsabi­lidad del gobierno no brindar la garantía de seguridad en el estado”, finalizó.