Reconocimiento a Manuel González por su Labor de Cronista Municipal por 20 Años

“Nunca Está Demás Anunciar que Existe Zacatecas”

Por Rubén Palomo Macías

El cronista municipal de la capital, Manuel González Ramírez, recibió un reconocimiento por parte del Cabildo por 20 años de servicio; al respecto, el cronista mencionó a Página 24 Zacatecas no sentirse digno de dicho reconocimiento pero lo acepta por contribuir al reconoci­miento de la figura de los cronistas muni­cipales del estado.

“Estoy emocionado y agradecido con el ayuntamiento de Zacatecas, en el mismo recinto hace 20 años recibí la delicada responsabilidad de ser el cronista de la ciu­dad y revisaba en estos días mis bitácoras y desde el primer día en el cargo estuve consignando lo que hago cada día y revi­sando encontré más de seis mil acciones realizadas en estos 20 años y todas a favor de Zacatecas”, comentó.

Manuel González Ramírez señaló que no se ha contado con un presupuesto asignado para las funciones de la crónica de Zaca­tecas, sin embargo no existe queja por ese motivo ya que existe el orgullo de decir que se han realizado las seis mil acciones sin contar con un presupuesto.

“Malo sería que se dijera que tuve pre­supuesto y no hice nada. Tengo el orgullo de estar presidiendo las acciones de los cronistas municipales de los cronistas de Zacatecas aunque creo que a todos nos corresponde difundir y promover la riqueza que tenemos en Zacatecas”, añadió.

Respecto a la promoción del estado y la capital en estos tiempos donde prevalece la violencia Manuel González mencionó que nunca está de más anunciar a los cuatro vientos que existe Zacatecas y que es una ciudad parte del patrimonio cultural de la humanidad.

“Y esto por partida doble con el Centro Histórico y como parte de un itinerario cultural con el camino real de tierra aden­tro. Tenemos que esperar tiempos mejores, lo importante es difundir y promover para que se sepa que existe, yo he viajado a otros países a participar y representar a Zacate­cas y a México en actividades académicas y culturales donde me encuentro que hay gente que nunca ha escuchado la palabra Zacatecas. Con la promoción se ha hecho posible que se sepa de Zacatecas e insisto en que vendrán tiempos mejores pero no debe parar el trabajo y la promoción de Zacatecas”, finalizó.