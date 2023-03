Continúan las Labores de Regularización de Comerciantes en la Ventura Salazar: Argüello

“Además Deben de Estar Dados de Alta en el SAT”

Por Rubén Palomo Macías

Ulises Argüelles Martínez, director de Análisis del Ingreso de la capital, comentó a Página 24 Zacatecas que hablando del comercio, por calles, es complicado porque no todos tienen el conocimiento de cómo se trabaja o se debe laborar. Con las jornadas itineran­tes comerciales hay comerciantes que están encaminados por la Secretaría de Desarrollo Económico del Ayunta­miento.

“En todo momento se está revisando si los comerciantes están dados de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el fin de dar se­guimiento a los emprendedores y que puedan acceder más fácil a los apoyos que se están brindando constantemente. Queda claro que es el tema de cómo regular y esa es la intención ya que para poder montar y pagar uso de sue­lo se requieren las facturas de donde compran sus productos, me queda claro que no se ha hecho al 100% pero se está caminando”, aseguró.

Argüelles Martínez mencionó que en la calle Ventura Salazar existen alre­dedor de 40 comerciantes que no están regulados pero con el camino que se está recorriendo serán a lo mucho 28 comerciantes instalados en esa calle.

“Pero estos 28 estarán bien acomoda­dos, no vamos a permitir que sigan col­gando lona, que hay hilos sueltos, que se colgaron de un árbol o que ya están invadiendo algún balcón. La estructura es para que si su inicio de labores es a las 8:00 de la mañana a esa hora monten su estructura pero que a las 7:00 de la tarde, cuando terminan, ya estén des­montando su puesto y llevándoselo. Me queda claro que no todo es comodidad, no todo se puede porque no es lo mis­mo tener un local fijo y que a fin de cuentas es lo que conlleva. Todo es con la intención de que todo camine mejor y que haya pasillos más amplios donde la gente pueda circular perfectamente y que las quejas se reduzcan por parte de la ciudadanía”, finalizó.