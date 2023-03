De mil 115 Policías Municipales que hay en el Estado, 800 Están Certificados: Flores

“Son Dados de Baja lo no Aptos”, Revela

Por Rubén Palomo Macías

Manuel Eduardo Flores Sonduk, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aseguró a Página 24 Zacatecas que los exámenes de control y confianza están dando resultados en las corporaciones de seguridad del estado y se ha exhortado a los alcaldes par que el personal operativo que no cumple en un control de confianza se pase al consejo de honor y justicia para que proceda su baja.

“Sin embargo les puedo decir que hay muchos policías que están en el proceso de acreditación, los exámenes son efectivos, funcionan y se determina ahí que nivel de confianza se le da al policía. Cuando no es apto o tiene indicios de pertenecer a filas delictivas se recomienda que se dé de baja de una forma inmediata”, añadió.

Manuel Flores apuntó que se tiene un estado de fuerza de mil 115 policías mu­nicipales en el estado y de estos 800 están acreditados. No quiere decir que los oficiales no acreditados no sean aptos dando servicio a la población sino que hay policías que están en proceso de acreditación, formación inicial o están en alguno de los procesos que llevan los controles de confianza.

“Comentaba que tenemos una meta para que el día 31 de mayo todos los policías aptos pasen a ser policías certificados con el Certificado Único Policial (CUP), ese es la primera meta de esta secretaría. Este CUP contiene la certificación apta, el curso de for­mación inicial, 7 habilidades, competencias básicas y evaluación al desempeño”, agregó.

El secretario aseguró que se quiere dar a la sociedad policías que puedan generar confianza para la población sabiendo que pueden acercarse. El proceso de control y confianza puede durar de 2 a 5 meses depen­diendo de cada elemento policiaco, añadió.

“Hemos tenido mucha comunicación con los alcaldes y les hemos facilitado la situación, seguimos acreditando a sus policías y deben de tener la confianza de que esto no es un tema de quereres es algo de lineamientos del sistema nacional. Hemos buscado mecanismos para que en lugar de cambiar la acreditación ayu­darlos a ser aptos sin salirse de los protocolos y los lineamientos nacionales”, finalizó.