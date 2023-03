Mi Jardín de Flores

Jerez, Vida y Muerte a la vez

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Se Rehúsan a entender que ese mons­truo, el crimen organizado, al que es pre­ciso combatir de otra manera, se nutre, crece, y se multiplica con la violencia, que pervierte al Estado y se apodera de él. Atacar las causas, arrebatarle a los jóvenes al narco, cerrar la frontera a las armas y a los dólares, denunciar a los carteles estadounidenses, recuperar nuestra dignidad y nuestra soberanía como Nación es lo que nos toca hacer para combatir y vencer al crimen or­ganizado’: Epigmenio Ibarra Almada.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 2 de marzo de 2023.

“CON ANTELACIÓN -abre los co­mentarios don Roberto-, los narcos se de­dicaban a mandar mariguana a los adictos a Estados Unidos y después sumaron la cocaína y hubo un boom: la cocaína se pro­ducía mayormente en Colombia, llegaba a México y de aquí se mandaba por cielo, mar y tierra al poderoso vecino del norte.

“POCA DE esa droga se quedaba en México, pero sucedió el derrumbamiento de las Torres Gemelas, en Nueva York, Estados Unidos, y el paso de las drogas al vecino país se complicó pues la vigilancia dificultó su introducción y mucha droga se quedó aquí para su consumo, lo que provocó, a partir de ese 11 de septiembre de 2001, una guerra sorda entre los cárteles por la plaza.

“Y DE ahí en adelante el consumo de drogas ha venido aumentando en nuestro país, en el que muchos gobernadores y autoridades federales están embarrados hasta el cuello.

“COINCIDO con lo que escribió hace unos días José Luis ‘El Oso’ Medina Li­zalde, ‘a partir de 2007 el narco comenzó a enraizar en Zacatecas’, pero en el quin­quenio del priísta Alejandro Tello Crister­na, 2016-2021, se le abrieron las puertas del estado de par en par al narco y, desde el primer día de su gobierno, aumentó la violencia y la inseguridad, lo que provocó miles de asesinatos, desapariciones forza­das, secuestros, extorsiones y el aumento de venta y consumo de drogas.

“CUANDO creímos que con la llegada de David Monreal Ávila a la Casa de los Perros, la criminalidad iría a la baja, suce­dió todo lo contrario: en casi año y medio, de haber arribado al poder, los asesinatos están por el orden de los dos mil y no hay visos de que recupere la paz y la tranqui­lidad prometida.

“NUNCA en Zacatecas, por la violencia y la inseguridad, se había suspendido una Feria, como sucedió este año en Jerez con sus dos verbenas: La Jerezana y La Feria de Primavera; ahorita hay voces que están exigiendo que se suspenda el Festival Cultural.

“NO CREO que se suspenda, a David le interesa la economía, no la suerte de sus gobernados, que cada día vemos como se desangra nuestro patria chica, ante su sospechosa indiferencia y valemadrismo.

“A PROPÓSITO de asesinatos, ayer el pueblo de Jerez se volvió a cimbrar: ejecutaron a balazos a un mecánico dentro de su taller, ubicado en la calle 5 de mayo, en el meritito centro de la Ciudad, a plena luz del día, trascendió que lo asesinaron por oponerse al pago de ‘derecho de piso’, recuerden cuántos más mecánicos han asesinado por ese motivo, ya hasta perdí la cuenta.

“Y NO, no hubo detenidos.

“EN LA cabecera municipal de More­los, secuestraron a dos individuo, los tortu­raron, los asesinaron a balazos y arrojaron sus cuerpos en la carretera que conduce a la comunidad Noria de los Gringos, a eso de las 8:30 de la noche.

NO HAY detenidos.

“EL CUARTO asesinato del día se co­metió en la zona conurbada de Guadalupe: otro joven fue secuestrado, torturado, eje­cutado a tiros y arrojado su cadáver en el entronque a la comunidad de El Lampotal.

“SU CADÁVER fue encontrado alrede­dor de las 9:30 de la noche.

“NO SE detuvo a nadie.

“PRIVACIÓN ilegal de la libertad: en Fresnillo, dos criminales armados y en­capuchados entraron violentamente a una casa situada en Río Balsas, colonia Del Valle, y a rastras sacaron a un hombre de 59 años, lo subieron a una camioneta y se los llevaron la madrugada de ayer miércoles.

POR SUPUESTO, no hay detenidos.

“Y SEGUIMOS en Fresnillo: “RaTellos” con Armas de grueso calibre y encapucha­dos, asaltaron a un hombre de 55 años, cuando llegaba a su casa, ubicada en la calle Circuito Universitario, colonia Del Fresno, y con amenazas de muerte lo obli­garon a entregarle las llaves, lo que hizo sin chistar temeroso de que se la hicieran efectiva y lo asesinaran; el automóvil que le robaron, a plena luz del día, es un Jetta blanco modelo 2013.

“EL ROBO del automóvil fue cometi­do a eso de las 10:30 de la mañana y… adivinaron: los ‘RaTellos’ no han sido detenidos.

-YO, LA verdad, don Roberto, no sé qué hace la policía: la inseguridad aumenta día a día y de ella ni sus luces-.

No Ceden las Desapariciones Forzadas

HOY, NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, pública la Cédula de Búsqueda de RAÚL PLASCENCIA CASTAÑEDA de 33 años, desaparecido en Fresnillo, Zaca­tecas, el 1 de marzo del presenta año.

Don Francisco José Murillo Ruiseco, Soslaya los Homicidios

-ME LLAMA la atención que don Fran­cisco José Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia del Estado, soslaye los delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos, privaciones ilegales de la libertad, desapa­riciones forzadas, secuestros, extorsiones y le preocupe más el aumento de la violencia intrafamiliar, a partir del COVID-19; don Francisco José Murillo pide actualizar el Código Penal para castigar un poco más esa conducta que se da mucho en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, además de los robos en todas las modalidades y…

-PERDÓN que la interrumpa madre Teresa, pero los robos, en su mayoría, los cometen chavos adictos a las drogas que, como no trabajan, asaltan para tener con qué comprar su vicio, entonces por eso es urgente combatir el narco-.

-A MÍ, como a la madre Teresa, me sorpren­de que Murillo se muestre más preocupado por los robos y la violencia intrafamiliar que por la criminalidad y el alto consumo y distribución de drogas, es de lo más deleznable-.

-ES QUE si no tenemos paz y seguridad, no tendremos nada: veo con tristeza que en la capital y en muchos municipios de Zacatecas, en cuanto comienza a oscurecer la gente corre a sus casas.

“PERO TAMBIÉN veo que ni en nuestra propia casa estamos seguros, que lo mismo pueden arrancarle la vida a toda una familia que privarla de su libertad forzadamente y no hay autoridad que lo impida, además de que en su mayoría estos crímenes quedan sin castigo; entonces los vuelven a cometer -.

-UNA COSA que yo veo -dice doña Petra- es que el Arturo Medina Mayoral, no se deja ver, no cita a ruedas de prensa, no detiene a delincuentes y también me dicen que no manda información a los medios de comunicación, entonces salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor; yo leo que en Aguascalientes, las autoridades policiacas los fines de semanas hacen re­corridos por antros y colonias conflictivas y son encabezados por el secretario de Seguridad Pública Estatal y el secretario de policía municipal y hasta se llevan a dos, tres ministerios públicos, pero en Zacatecas no hacen nada de eso-.

-ES QUE allá si hay gobierno: una mujer que continuamente está en eventos y pla­ticas con la policía de los tres niveles de gobierno, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano; mientras que aquí nomás se la pasan en la hueva, y así nomás no vamos a llegar a un buen puerto-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-