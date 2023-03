Mi Jardín de Flores

Y se Asomó “El RaTello”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Sembrando Vida en la Ciudad de México lo ejecuta el Gobierno de la Ciudad, es una réplica de lo que se da en el Gobierno de México, está principalmente en Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco donde había muchas tierras abandonadas y que hoy han sido recuperadas’: Claudia Sheinbaum.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Viernes 3 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

El Gobierno de Alejandro Tello no Aguantó lo$ Cañonazo$

SORPRENDENTE: don Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ, reveló a nuestro Diario Página 24 Zacatecas y a otros medios de comunicación, que presentó una demanda penal ante el Ministerio Público del fuero común, por un fraude de más de 20 millones de pesos, ¿qué les parece?

-PUES que ahora sí el Nahle se la sacó, madre Teresa; ese es el Arturo que me gusta ver y oír porque no se vale que empresas ratas como la tal Constructora Sahara, erijan obras blandengues y con materiales de pésima calidad-.

-PUES esta demanda penal contra la constructora Sahara, que por cierto goza de mala fama, no sólo puso en evidencia a José Luis Pedroza Ochoa, en aquel tiempo titular de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra), y José Francisco Ibargüengoytia Borrego, entonces subsecretario de Sinfra, sino también a Alex, gobernador de Zacatecas, quien siempre alardeó que en su quinquenio (2016-2021) no había diezmos ni moches-.

-NAAA… yo siempre dije que ‘El Pinocho de Bernárdez’, era un vulgar ‘RaTello’, y miren, hoy el Nahle le pone el cascabel al gato, denunciando un escandaloso fraude de 20 millones 200 mil pesos, en la construcción de la finca del Tribunal Laboral entre 2017-2018, cuando desgobernaba Zacatecas ‘El Narizotas’, quien por cierto continúa en Los Ángeles California, gozando de la vida con toda su prole-.

-PUES nada hay oculto bajo el sol: hoy sabemos, gracias a don Arturo Nahle, de un multimillonario fraude que provocará el derrumbamiento de la costosa obra, pues ‘no aguanta otro piso más’, la mal hecha construcción que nunca debieron recibirla en esas condiciones a sabiendas de que estaba mal construida y aun así pagaron le dieron el visto bueno y pagaron indebidamente una millonada-.

-ES LO que ocasionan los diezmos, madre Teresa: del mismo cuero salen las correas, entonces tienen que sacrificar calidad, pero en muchas ocasiones no le cuaja, y ahí están los resultados, al menos cuatro involucrados: Alex, la constructora Sahara, José Luis y José Francisco, puras finas personas, sobre todo Alex-.

-¡MÉNDIGO ‘RaTello’, el desgraciado era bueno para inventar frases con las que se daba Baños de pureza, como esta:

‘ME PROPUSE convertirme en un gobernante transparente, honesto y que rindiera cuentas. Hoy, aquí estoy viéndolos a los ojos, sin nada que esconder, y así seguiré. Eso molesta muchas veces a quienes sólo hacen politiquería, pero lo siento, tengo las manos limpias’.

-POBRE hombre, es digno de lástima, fingía no romper un plato, pero acabó con toda la vajilla, que mi Padre Dios lo perdone-.

-AH, NO. Robar es pecado y el ‘RaTello’, aunque pague aquí en la tierra sus transas, en el infierno estará a fuego lento si no por toda la eternidad, sí durante muchos siglos, pues gracias a Dios esa pinchurrienta obra no se ha derrumbado, pues el Nahle fue claro en decir que:

‘SE OBSERVAN grietas y fisuras de los encamisamientos, lo cual nos ad- vierte de su deficiente construcción, por lo tanto, las pilas de la cimentación del edificio no son aptas para resistir la construcción de otras plantas’.

“DE VERDAD que se pasaron, ojalá y ‘David Corleone’ dé luz verde para meter al ‘RaTello’ y a sus cómplices a la cárcel-.

-SIN EL afán de polemizar: si Alex, no aguantó los cañonazos de los constructores, ¿aguantaría los cañonazos del narco?.

. A’I SE los dejo de tarea-.

Pues en Jerez siguen en movimiento los ríos de sangre

“AYER, elementos de Servicios Periciales descolgaron a dos individuos de un árbol a los que, con antelación, los narcos habían privado de su libertad, los torturaron, los asesinaron a balazos y los colgaron en frondoso mezquite, en la comunidad Los Nogales, cerca de la presa.

“NO CABE duda de que acertaron al suspender, primero La Jerezada y posteriormente La Feria de Primavera, pues actualmente, Jerez es tierra de nadie, y pudo darse una matazón histórica”

“AHÍ mismo, en Jerez, en la comunidad El Magueyito, elementos de la Policía Estatal Preventiva, a eso de las 8:00 de la noche hacían un recorrido de vigilancia cuando de repente una lluvia de balas pasó cerca de sus cabezas, y de inmediato repelieron la agresión.

“LOS DELINCUENTES intentaron el piso y corre, ignorando que estaban viviendo los últimos días de su existencia, pues los policías fueron tras ellos y se inició una persecución, misma que terminó con la vida de los cinco narcos; afortunadamente, por la parte de los policías, no hubo muertos ni heridos que lamentar.

“COMO quiera que sea, en Jerez hubo seis asesinatos y no hay visos de que la violencia y la inseguridad puedan ser frenadas.

“Y EN Loreto, Zacatecas, se cometió otro asesinato: en pleno centro de la ciudad, en la calle Independencia esquina con García Salinas, un hombre estaba dentro de una camioneta, cuando dos criminales hicieron su aparición y le dispararon en varias ocasiones hasta tener la seguridad que ya había muerto.

“LOS ASESINOS huyeron del lugar tranquilamente, abordaron la camioneta en la que llegaron, el chofer pisó el acelerador y en un abrir y cerrar los ojos desaparecieron; el reloj marcaba las 3:00 de la tarde”.

-PADRE Nuestro que estás en el Cielo… ¿hasta cuándo vamos a seguir así?

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.