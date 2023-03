Mi Jardín de Flores

Yo le Creo al Presidente, no al General

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Mi único anhelo y mi sueño es ser el mejor Gobernador que haya tenido Zacatecas’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 4 de marzo de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Yo le Creo a mi Cabecita de Algodón

EL SEÑOR general, don Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública del Estado, en rueda de prensa que hoy sábado publica Nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró que reconoce defi ciencias en las corporaciones policías, pero asegura que esto se debe al poco personal existente, ¿qué opinan ustedes?

-COMO decimos en Chalchihuites: ‘desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los pen… tontos. Mi propia ‘Cabecita de Algodón’ -quién por cierto estará mañana domingo en Zacatecas- acaba de decir que en Zacatecas hay sufi cientes elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, que no quieran o no sepan trabajar es otro boleto. Nuestro Presidente no miente, siempre ha apoyado la seguridad en Zacatecas, sólo que el David Corleone’, está dando muestras que la lleva muy requetebién con el narco, ¿no hasta les dice que son inteligentes?’ Yo le creo al Presidente AMLO

“LO HEMOS comentando hasta el cansancio, lo que necesita este desgobierno de ‘David Corleone’, es limpiar la policía: está infi ltrada por el narco al igual que la Fiscalía, la gran mayoría ha sucumbido ante los billetes del narco manchados de sangre zacatecana-.

-NO SOLAMENTE lo hemos comentado aquí, doña Petra, madre Teresa, todo Zacatecas lo dice de viva voz, y hasta aseguran que la plaza está vendida al narco desde el inicio del quinquenio de Alex, pues en cuanto llegó sospechosamente se multiplicaron los asesinatos, secuestros, privaciones ilegales de la libertad, extorsiones, asaltos a mano armada en carreteras, robos de vehículos con violencia, etcétera.

“Y AHÍ están las cifras que no nos dejan mentir, tampoco los hechos; hay muchos policías y altos funcionario que protegen al narco, y una de las pruebas más fehacientes es que los narcosicarios nunca son detenidos infraganti”.

-CON EL cambio de un general, por otro general, creí que todo cambiaría, pero no es así. Continúan a todo lo que van los homicidios dolosos, secuestros, desapariciones, etcétera.

“¿CÓMO es posible que ni en su propia casa esté la sociedad zacatecana segura? A plena luz del día les arrancan la vida a familias completas o las secuestran, o desaparecen para siempre.

“¿CÓMO es posible que los malos organizados después de arrancarles la vida a dos hombres, tengan todo el tiempo del mundo para colgar a sus víctimas en frondosos y grandes árboles sin que la policía intervenga?

“LA SECRETARÍA de Seguridad Pública necesita grupos de inteligencia, además de comprar tecnología de punta, pero antes de todo esto deben de limpiar las policías”.

-COINCIDO con usted, madre Teresa, el Arturo Medina necesita deshacerse de los traidores a Mexico, esos desgraciados como el Genaro García Luna, un ‘súper policía’ que trabajó con los gobiernos panaderos del Vicente Fox Quesada y el usurpador Felipe Calderón Hinojosa, quien fi ngió una guerra para combatir a cárteles y empoderar al cártel de Sinaloa.

“RECUERDEN cómo don Ismael Camberos Hernández, antecesor del señor general Medina, protegió al homicida y Malo Organizado superpolicia John William Casara Luna, mejor conocido como ‘El Comandante Colombiano’, quien distribuía la droga que les robaban a los Malos Organizados”.

-LAS POLICÍAS, con sus honrosas excepciones, están putrefactas: donde les aprieten salta la pus; si el Secretario Medina barre con los malos elementos, sería el inicio de la recuperación de la seguridad que tanto deseamos los zacatecanos.

“Y ES que los crímenes superan la fi cción: ayer viernes, por la mañana, narcosicarios armados hasta los dientes, vestidos de negro y encapuchados, llegaron a una casa de la calle 5 de mayo de la comunidad Estación San José y a golpes sacaron a un hombre de 45 años, a su hijo de 21 y los arrojaron dentro de una camioneta.

“NO conforme con ello, los narcosicarios se robaron dos motocicletas: una Vento y una Italika de recientes modelo, que estaban en la cochera de la casa.

“Y VUELVO a preguntar: ¿dónde demonios está la policía? ¿De qué les sirve el C5? ¿De qué les sirve el Sistema de Emergencia 911?

“EN AGUASCALIENTES, para no ir muy lejos, las policías cuentan con servicios de inteligencia, cuando descubren casas de seguridad, solicitan el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano y en bola van y revientan la casa y siempre por lo regular atrapan a los narcos.

“LA SEMANA pasada -lo leí en Página 24 Aguascalientes– atraparon en Calvillo, a varios narcos que resultaron ser de aquí de Zacatecas, los interrogaron y confesaron que los cárteles están reclutando chavos zacatecanos de 17 años, para mandarlos a vender droga en Aguascalientes, pues siendo menores de edad salen de prisión en poco tiempo.

Las Desapariciones Forzadas

HOY, POR ejemplo, continuando con su labor social, nuestro Diario publica una Cédula de Búsqueda de un chavo de 17 años:

MANUEL ALEJANDRO RIVERA ALFARO, es el menor de edad quien desapareció el 28 de febrero de 2023, en Fresnillo, Zacatecas; no sería raro que esos malditos lo hayan secuestrado y, con amenazas de muerte, lo hayan obligado a aumentar sus fi las.

OTRA CÉDULA de Búsqueda es la de JUAN MARTÍN RIVERA CASILLAS de 27 años, desaparecido el 28 de marzo de 2023, en Guadalupe, Zacatecas.

OTRA MÁS es la Cédula de Búsqueda de ANA TERESA ESCOBEDO SALDAÑA de 27 años, que desapareció en Guadalupe, Zacatecas, el 28 de febrero de 2023.

-¡DIOS DE mi Vida!, son muchos los desaparecidos forzados, mujeres y jóvenes de todas las edades. Yo también es sabido que los amenazas: ‘Si desertas, vamos por ti, tu mamá, tu papá y tus hermanos y los partimos en pedacitos’, les dicen y deciden no abandonar las fi las por temor a que los Malos Organizados cumplen sus amenazas-.

-SON CHING… (censurado) y el ‘David Corleone’ que nomás no hace nada, pero el muy irresponsable la violencia y la inseguridad se la endosa a Diosito. ¡Gandalla!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.