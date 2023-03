“Francisco Murillo Debe Renunciar Porque no Está Dando Resultados”

Ya no da Para más: Jaime Ramos

Por Rubén Palomo Macías

Jaime Ramos Martínez, integrante del Frente Popular de Lucha (FPLZ), mencionó a Página 24 Zacatecas que el fiscal de justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, debería tomar en cuenta los tiempos ya que existen ciclos que deben terminar y espacios que ya no dan para más, como es su caso.

“Creo que el señor ya no da resultados, querer estar perpetuado en el cargo no ayuda al estado ni al ánimo de la gente. No comparto mucho eso de que con un cambio las cosas mejores pero creo que en algunos espacios, como lo es el del fiscal, ya se requiere de alguien más, un relevo que sea y tenga otra visión de las cosas permitiendo que se mejoren las condiciones de seguridad”, comentó.

El activista social señaló que los funcionarios inician sus labores con ánimo y ganas de laborar pero esas ganas se van perdiendo con el tiempo, además de que existen algunas inercias que terminan por doblegar a los funcionarios.

“Estoy seguro de que si llega alguien con otros bríos, con una propuesta diferente de trabajo, con otras condiciones de un proceso de construcción se podría mejorar la situación de Zacatecas. Ante tanta movilización y reclamo ya es el momento de que Francisco Murillo deje la estafeta a otra persona que tenga una propuesta real de desarrollo”, añadió.

Finalmente Jaime Ramos pidió a los servidores públicos que no olviden las palabras que mencionaron en su toma de protesta alegando que si no se cumple con la función el pueblo tiene el derecho a demandar.

“Tal vez los funcionarios cumplan las leyes pero el pueblo ya está demandando y creo que el pueblo está solicitando cambios urgentes en la fiscalía, además de la cabeza se debe revisar la estructura de la institución donde también se colabora con no sacar el trabajo y que no se esté dando resultados a la población”, remató.