“No Existe Confianza en las Instituciones Para Localizar a Personas Desaparecidas”

Por Desconfianza y Miedo Mucha Gente no Denuncia: Diputado Estrada

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local José Juan Estrada Hernández, mencionó a Página 24 Zacatecas que las desapariciones en el estado es un fenómeno sentido socialmente, más ahora que se encuentra a la alza, y señaló que muchas de estas desapariciones no se denuncian hasta que se ocupan algunos documentos oficiales.

“Muchas gente no denuncia las desapariciones por muchas razones como que no hay la confianza en que se va a encontrar a las personas o porque tienen miedo y eso es terrible. Sabemos que en el país ha sido algo muy sentido y existen grupos de personas que están buscando a sus familiares, también está el tema de los desaparecidos en las fronteras, es un tema delicado”, comentó.

El diputado agregó que la cuestión presupuestal para la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ha sido sentido ya que se requiere que se empiece a operar el instituto para las personas desaparecidas y existen instituciones que solamente se han quedado en meros proyectos.

“Imagínate un familiar tuyo desaparecido, la gente tiene la esperanza de encontrarlos bien y siempre es importante y fundamental escuchar lo que está diciendo la sociedad. Debe destinarse el recurso en conjunto con una estrategia, creo que ya hay instituciones con planes, hay legislación al respecto pero falta que se concrete y se obtengan resultados porque cuando no hay resultados llega la desesperación”, señaló.

José Juan Estrada aseveró que debe existir un cambio en la estrategia de seguridad ya que es el mayor reclamo social en general y debido a que no existen resultados surge la necesidad de replantear la estrategia que se implementa en la entidad.

“Estar empecinados con algo que no funciona pues es terrible, la gente no puede solamente seguir esperando. Esto abarca hasta en el trato que se le da a las personas en las instituciones, el tema de la sensibilidad es un problema en todas las instituciones del gobierno y tenemos que entender que nosotros trabajamos para la gente y en temas tan humanos como este se debe ser doblemente sensible porque no es un trámite cualquiera”, finalizó.