Mi Jardín de Flores

Crimen de Lesa Humanidad

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Aquí está el PRI, con sus años, con sus aciertos y errores. Aquí está el PRI con su historia y su presente, con su mira puesta en el futuro. Aquí está el PRI, fortalecido por su militancia, por sus jóvenes, hombres y mujeres. En Zacatecas con el PRI, estamos fuertes y estamos de regreso,’: Carlos Peña Badillo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 5 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Es un Crimen de Lesa Humanidad

“PERDÓN por la expresión, pero esos hijos de la ching… (censurado) no son humanos, sino auténticas bestias, asesinar a balazos a un niño no tiene nombre.

-NI PERDÓN de Dios, don Roberto, ni perdón de Dios…

-TODO CHALCHIHUITES -tercia doña Petra-está consternado: es un crimen de lesa humanidad; también me llamaron mis primas de San Diego, California, muy indignadas, me preguntan que si el gobernador, el secretario de Seguridad Pública y el Fiscal General de Justicia ya se pronunciaron por ese abominable asesinato, le contesté que no, pero que iba a consultar sus facebook y sus Twitter a ver qué habían comentado; hay mucho revuelo entre los migrantes, pues incluso piensan enviar un comunicado y exigiendo la renuncia del David, del FrancIsco José y del Arturo que aunque tiene poco tiempo como secretario de Seguridad Pública, no se nota que esté trabajando-.

“DOÑA PETRA consulta su teléfono celular y nos dice”:

-NO, EN su facebook, el ‘David Corleone’ no comentó nada del niño de cinco años asesinado, pero sí de la presentación en la Plazuela Miguel Auza, del grupo roquero Metamorfeame Mx, tampoco en su Twiter comentó nada del niñito.

“EL ARTURO Medina Mayoral, tampoco: ni en su facebook ni en su Twitter; al igual que el Pancho José Murillo Ruiseco, para estos desgraciados Zacatecas es un Paraíso: son inhumanos, les vale madre que los narcos maten a niños, claro, siempre que no sean de ellos”.

-ZACATECAS es único en este tipo de cobardes asesinatos: los criminales, a plena luz del día, a eso de las 2:00 de la tarde, allanaron la casa de esa familia ubicada en la calle Valentín, fraccionamiento Real de San Gabriel, violentamente y dispararon contra el niño, su padre y otro hombre, para enseguida salir del hogar sin problema alguno y en seguida volverse humo a los ojos de la policía que brillaba por su ausencia a varias manzanas a la redonda.

“ESPANTADOS vecinos, en cuanto escucharon los balazos, llamaron al Sistema de Emergencia 911, por lo que minutos más tarde hicieron su aparición policías municipales, estatales y paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes al auscultar al niño de cinco años, a su padre y a otro hombre, se dieron cuenta que los dos primeros ya estaban muertos y el otro todavía respiraba, por lo que de inmediato fue trasladado al Hospital General, en donde se debate entre la vida y la muerte.

“COMO siempre ocurre, elementos de Servicios Periciales se hicieron cargo del caso, levantaron evidencias, abrieron la carpeta de investigación y trasladaron los dos cadáveres al Semefo en donde les practicaron la necropsia de ley. No hay detenidos.

“LAS HIENAS del narco no llenaron de sangre con estas tres víctimas, pues minutos más tarde, en un Modelorama,ubicado en la lateral de la carretera 181, cerca de la peligrosa colonia La Comarca, mataron a balazos a un hombre, trascendió que lo asesinaron por ‘no pagar el derecho de piso’.

-ESTAMOS gobernados por grupos de malhechores -dice doña Petra-, unos si no pagas la plaza te matan, mientras que el de ‘David Corleone’ te cobra fuertes multas si no pagas a tiempo y te pone al borde de la quiebra-.

-COBRA impuestos hasta por defecar, pero no te da seguridad, ayer mismo, en ese infi erno llamado Fresnillo, gobernado por otro Monreal (Saúl), varios criminales armados, secuestraron a un hombre de 33 años que trabaja en el Hospital General “de enfermero”.

“LA PRIVACIÓN ilegal de la libertad sucedió alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando salía de su hogar. Tres matones a sueldo amenazándolo de muerte lo obligaron a subirse a una camioneta Chevrolet y en pocos segundos el vehículo se hizo humo.

“¡CARAJO! Lo estuvieron cazando a que saliera de su casa y no había un solo policía, que lo evitara. Por eso mucha gente sigue dejando Fresnillo, porque si no te matan, te desaparecen o te privan de tu libertad y en la mayoría de las veces apareces muerto… si tienes suerte, porque pocos son los que regresan sanos y salvos a su hogar”.

-HOY DOMINGO estará en la capital del estado ‘mi cabecita de algodón’, de seguro el ‘David Corleone’ le pedirá más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, pero como lo hemos comentado: si no tiene don de Mando, igual le pueden mandar un millón de elementos y la criminalidad seguirá al alza.

“¿CUÁNTAS ilusiones no nos forjamos con el David?”.

-TODAS doña Petra, todas-.

-DESGRACIADAMENTE nos equivocamos-.

-TODAVÍA recuerdo cuando emocionados leímos la nota publicada en nuestro Diario Página 24: ‘Al rendir protesta ante la Legislatura local como nuevo gobernador constitucional de Zacatecas, David Monreal Ávila, al iniciar su mensaje celebró con la frase: Sí se pudo vencer al viejo régimen y al enumerar sus principales retos destacó que la seguridad será el tema de temas y la prioridad en su gobierno, ya que toda política pública que inicie será para recuperar la paz social y tranquilidad.

‘ANUNCIÓ que se someterá a la revocación de mandato y evocó la frase: El pueblo pone y el pueblo quita, también adelantó que realizará un rediseño total del gobierno y que trabajará bajo cuatro ejes rectores basados en las ventajas del estado: minería, turismo, campo e industria; además de destacar que su gabinete estará conformado mayoritariamente por mujeres.

‘EN ESTE evento, al que asistió Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en representación del Presidente, David Monreal aprovechó para referir que no quepa duda que Zacatecas se une a la transformación que inició hace tres años Andrés Manuel López Obrador, a quien describió como un gran luchador social, incansable, estadista. un hombre que seguramente será el mejor presidente de la historia reciente.

DE IGUAL manera, dijo que siente un gran compromiso con este nuevo encargo y que su único sueño es convertirse en el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas y se enorgulleció de tener voluntad transformadora y para demostrarlo dijo: Tengo escuela, me he formado con los mejores y para muestra un botón aquí presente: mi hermano Ricardo, quien también asistió al evento.

DAVID MONREAL aseguró que recibió un estado frente a una verdadera emergencia social, al mencionar que la economía aparte de ser fuertemente golpeada por la pandemia, ha estado estancada en los últimos 11 años y que el gobierno no tiene recursos ni siquiera para lo más elemental y que la seguridad pública se encuentra en su peor momento, además de que los fondos para la educación no se han cubierto y que no hay recurso para solventar el pago de salario de la próxima semana.

EN RESUMEN, dijo, nuestro estado agoniza y pidió a los zacatecanos de todos los sectores que vayan en conjunto a una comunión social: No me dejen solo en este esfuerzo en esta lucha.

SE COMPROMETIÓ que en esta nueva gobernanza el pueblo no sea el que se tenga apretar el cinturón y afi rmó que se acabaron los lujos y privilegios de la clase dorada, así como el infl uyentismo.

RESPECTO A la seguridad, Monreal dijo que trabajará en coordinación y con apoyo de la Guardia Nacional y corporaciones federales, al reconocer que este es uno de los más fuertes retos, ya que tan solo agosto fue el más violento de los últimos seis años, al contabilizar una penosa y devastadora cifra de 167 homicidios dolosos.

EN ESTE rubro, el primer nombramiento que hizo desde la media noche en el acto de traslación de mando del Poder Ejecutivo, fue la ratifi cación de Arturo López Bazán, quien desde hace un año se ha desempeñado como Secretario de Seguridad Pública, emanado de las fi las de la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), cuyo perfi l había sido enviado por el gobierno federal en el anterior gobierno de Alejandro Tello, bajo la encomienda de aplicar una estrategia contra la violencia que ha generado el crimen organizado.

DENTRO DE los invitados especiales a la toma de protesta asistieron Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado; la senadora Nestora Salgado; Mario Delgado, presidente nacional de Morena; Roberto Anaya, dirigente del PT; así como diversos legisladores federales.

-YA PÁRELE ahí doña Petra, nomás recuerdo ese 12 de septiembre y se me retuerce el estómago-.

-NO LO van a creer, pero a mí también.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.