Nos Pega Durísimo el Asesinato a Balazos del Niño de Cinco Años Junto con su Padre: C. Calderón

“Las Extorsiones y las Desapariciones no Bajan”

Por Rubén Palomo Macías

Cuauhtémoc Calderón Galván, integrante de la comisión operativa estatal de Movimiento Ciudadano (MC), comentó a Página 24 Zacatecas que el tema de la extorsión en el estado no baja y en la zona del sur del estado el asalto en carreteras es común.

Se percibe una actitud distinta por parte del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, sin embargo esa actitud aún no se ha plasmado en resultados.

“Esperemos que con la presencia y el cambio de actitud se tenga una distinta percepción y sentimiento del ciudadano de que las cosas se están haciendo. Lamentablemente ayer un niño de 5 años es asesinado junto con su padre y eso a todos nos pega durísimo. Otro tema grave es el de las desapariciones, tenemos muchos desaparecidos de manera alarmante e incluso podría verse hasta programada”, señaló.

Calderón Galván expresó que se está normalizando ver cédulas de búsqueda y al final de cuentas son familias preocupadas, eso se ha vuelto algo lamentable ya que no se sabe si las desapariciones están ligadas a delitos como el secuestro o amedrentamiento, lo cierto es que son personas desaparecidas y eso es grave.

“Creo que el secretario ha estado caminando la ciudad, ha estado haciendo presencia y me parece que ahora sigue que el gobernador de posturas precisas y claras y no solamente en sus eventos controlados, que tenga mucho más estrategias para generar tranquilidad en la población. El gobernador sigue siendo el gran ausente de la vida pública de Zacatecas”, aseguró.

Cuauhtémoc Calderón aseveró que los eventos que realiza el gobernador del estado, David Monreal, no ayudan a percibir que se tiene un gobernador. Ahora que sonó el tema de Tesla, donde muchos gobiernos levantaron la mano, el gobierno de Zacatecas estuvo callado.

“Aquí parece que vivimos en otro planeta, creo que la oportunidad de que Tesla llegue a Nuevo León, y que estemos a 4 horas de ellos, es oro molido y no percibo al estado teniendo estrategias en ese sentido. Si bien es grave la seguridad el tema económico también, no hay una parte que funcione bien en el estado y eso me parece muy grave”, finalizó.