“Tenemos un Gobernador Ausente e indolente, no Escucha a la Población”

Urge Cambiar Estrategia de Seguridad: Marco Vinicio Flores

Por Rubén Palomo Macías

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Vinicio Flores Guerrero, comentó a Página 24 Zacatecas que es lamentable que el tema de la seguridad en el estado cada día se vea desbordado, no existe autoridad, no hay conducción y en ese sentido apuntó que el cambio de personas y servidores públicos no resuelve la problemática siendo la estrategia la que debe ser cambiada.

“Exhortamos al gobierno a que ponga atención y se busque la manera de cambiar la estrategia por una que dé resultados porque de nada sirven los abrazos porque no resuelven los problemas. Se necesita la participación del estado y la sociedad pero con una estrategia claramente definida donde nos digan que le toca hacer a cada quien”, mencionó.

Respecto a la petición de los diputados para que el fiscal de justicia del estado acuda a la legislatura a comparecer Marco Vinicio Flores aseveró que ese asunto está solamente en la legislatura y es evidente que no existen resultados.

“Son los diputados los que tienen que tomar la decisión de si se puede o no con el cargo, ellos deben tomar la decisión de si habrá un cambio o no pero sigo teniendo la creencia de que hay que cambiar la estrategia. Creo que las autoridades están despreciando la oportunidad que la ciudadanía les dio, una oportunidad de gobernar, dirigir la sociedad y llevar a todos a mejores niveles de bienestar. Vemos que se toman decisiones desde el gobierno pero no es en sí el gobierno porque no dirigen, no llevan a la sociedad absolutamente a mejores niveles de vida”, apuntó.

El coordinador señaló que en Zacatecas el gobierno está ausente y es indolente ya que no ha escuchado a la población. Se espera que se reglamente la revocación de mandato ya que constitucionalmente ya está legislado, sin embargo para que funcione adecuadamente se tiene que reglamentar la ley.

“Esa reglamentación corresponde al poder legislativo y esperemos que en este periodo que acaban de iniciar los diputados se reglamente la ley para que la revocación de mandato sea una realidad y no quede solamente como discurso”, finalizó.