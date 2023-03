“Zacatecas Tiene Tres Retos: Superar los Estragos de la Pandemia, la Inseguridad y la Crisis Política que Tiende a Dividir”

Los Valores de la Familia Comienzan a Cambiar: Obispo Noriega

Por Manuel Caldera

En conferencia de prensa llevada a cabo en la Catedral Basílica de Zacatecas, el obispo Sigifredo Noriega Barceló comentó que a propósito del Día de la Familia, el deseo de la Diócesis es que mejoren las condiciones para garantizar la paz y tranquilidad en el las diversas regiones urbanas y en las múltiples comunidades que se ven asoladas por varios factores económicos y sociales.

Reiteró que desde la sociedad civil pasa por retos y cambios culturales, sobre todo porque los valores que sostienen a la familia empiezan a cambiar.

Expuso que en particular en el estado prevalecen tres retos: “El primero es el reto que dejó la pandemia, parece ser que no le entramos por ahí, pero no hay familia que no haya sido tocada por el fallecimiento de algún ser querido, sobre todo por el encierro y el aumento en la violencia intrafamiliar. Debemos preguntarnos qué enseñanzas nos deja y también qué pérdidas”.

“El segundo reto es la inseguridad, que tiene que ver con las crisis económicas y con las educativas, así como las crisis política que no tiende a unir, sino a dividir. Por lo que el gran reto es curar esas heridas. Pero la familia se encuentra muy vulnerable en cambio de valores y culturales, sobre todo por la incertidumbre de la economía que influye mucho y que origina que muchas personas decidan migrar a otros estados o países”.

“Hay muchos valores en nuestras familias que todavía se está luchando por ellos, lo vemos con las personas que vienen de Fresnillo, de Estación Camacho, desde diversos puntos. Hay muchos valores que tenemos que seguir conservando y fomentando para las siguientes generaciones. Porque hay crisis, pero por otra parte, puede ser una oportunidad de hacer familia y fortalecer a la sociedad”.

Además, comentó que se han reunido con religiosas y con muchos de los docentes de las escuelas católicas, que refieren que los principales problemas no están en los alumnos, sino más bien en los padres de familia, que también sufren más directamente las causas de las crisis anteriores, de la pandemia, inseguridad, incertidumbre, economía, entre otros retos.

Aunque reflexionó que deben escuchar las inquietudes y preocupaciones de los padres de familia con relación a sus hijos.

“Como Iglesia buscamos escuchar, ahí es como nos damos cuenta que los problemas no los puedes solucionar, por lo que la invitación es que cada persona vaya asumiendo lo propio y que en la misma familia hay herramientas necesarias para salir adelante. Esa ha sido nuestra tarea, esto ha fortalecido desde nuestra fe, quisiéramos estar en todas las colonias y barrios. Por lo que la intención es involucrar a más laicos, reto que nos proponemos en las 120 parroquias y 16 decanatos, así como el Pastoral de la Familia”, terminó.