Mi Jardín de Flores

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El aniversario del PRI es la fiesta de una élite celebrando 94 años de transas y privilegios. El pueblo sabe quiénes son y a qué se han dedicado durante casi 100 años. El pueblo sabe que el PRI es sinóni­mo de corrupción, abandono y muerte’: Delfina Gómez Álvarez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 6 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

¿Cómo Puede Mentirle Tanto al Pueblo?

“LA NOTA que doña Petra leyó ayer sobre la toma de posesión de don David Monreal Ávila, fue tema hoy durante el desayuno con mis queridas hermanas, Sor Alegría era la más molesta: ‘¿Cómo puede un hombre al que el pueblo encumbró, mentirle tanto?, expresó.

“EL FLAMANTE gobernador se veía festivo y no era para menos pues ‘sí se pudo vencer al viejo régimen’, y no tuvo empacho al prometer que ‘la seguridad será el tema de temas y la prioridad de su gobierno, ya que toda política pública que inicie será para recuperar la paz social y tranquilidad’.

‘Y CONTINUÓ con sus mentiras al volver a prometer que se sometería a la re­vocación de mandato, ‘pues el pueblo pone y el pueblo quita’.

“SOR ALEGRÍA estaba sumamente mo­lesta, porque don David y no tuvo empacho en alabar al señor Presidente; claro, que no dio paso sin huarache, diciendo que ‘no quepa duda que Zacatecas se une a la trans­formación que inició hace tres años Andrés Manuel López Obrador, un gran luchador social, incansable, estadista, un hombre que seguramente será el mejor presidente de la historia reciente’.

“POSTERIORMENTE dijo que ‘su único sueño es convertirse en el mejor go­bernador que haya tenido Zacatecas: tengo escuelas, me he formado con los mejores y para muestra un botón aquí presente, mi hermano Ricardo’.

-PERO NOSOTROS fuimos los culpa­bles -dice doña Petra- nos dejamos engañar-.

-NO, DOÑA Petra -toma la palabra don Roberto- nosotros actuamos de buena fe, por eso hasta promovimos el voto a su favor, entonces fuimos víctimas de un engaño al mostrar David su doble cara; durante toda su campaña jugó un papel de mártir y ese día no fue la excepción:

‘ZACATECAS –dijo- ha estado estan­cado en los últimos 11 años; el gobierno no tiene recursos ni siquiera para lo más ele­mental y la seguridad pública se encuentra en su mejor momento, además los fondos para la educación no se han cubierto y no hay recursos para solventar el pago de sa­larios de la próxima semana’.

“POR poco suelta el llanto, después le dijo deshonesto a Alex acusándolo de tener, tan sólo en el último año, ‘un desfalco de alrededor de dos mil 900 millones de pe­sos’, lanzándose contra la corrupción y la impunidad de Alex.

“Y TODOS creímos que su antecesor sería encarcelado y sus bienes decomisados para luego rifarlos y regresarle al pueblo lo robado, pero no fue así: poco a poco le fue echando tierra al asunto y ahora de Alex ya ni se acuerda.

-POR ESO mucha gente -toma la palabra doña Petra- asegura que ‘El Monris’ y el ‘Alito’, como lo denuncio la Layda Sanso­res, gobernadora de Campeche, en un correo en donde se evidencia que la gubernatura la ganó el David, gracias a las trampas que hi­cieron a su favor, por eso mismo el tal ‘Alito’ salvó la cárcel, pues ya estaban a punto de detenerlo por eso cedió la gubernatura que ‘la Claudia Anaya ya tenía en la bolsa, a cambio de impunidad’; algún día se sabrá la verdad, pero es evidente que al presidente del PRI le perdonaron actos de corrupción por cientos de millones de pesos.

-ES CORRECTO y por si eso fuera poco, está lo de Alex: un desfalco de dos mil millones de pesos, y esto lo dijo el propio David, tampoco olvidemos lo de Benjamín Medrano, a quien acusan de haberle ro­bado al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), 60 millones 100 mil pesos, aunque él lo niega, pues asegura que los que manejaban los dineros eran Alex y su esposa Cristi, por lo que él nunca firmó papel alguno que lo comprometiera-.

-AY NO, qué de cosas. ¿Con qué cara se presentarán a rendirle cuentas a mi padre Dios cuando llegue el momento?-.

Inseguridad y Violencia

“PARA las autoridades policiacas ayer domingo fue un día ‘tranquilo’, porque nomás se cometió un asesinato y un herido a balazos.

EL ASESINATO ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche, cuando un individuo caminaba por la calle Castaña y, al llegar a la esquina Viñedos, fraccionamiento Nueva Calera, dos matones a sueldo lo acribillaron; ahí murió desangrado.

EN FRESNILLO, una hora antes, sicarios armados dispararon balazos a la fachada de una casa en la calle Revolución, colonia Nueva Es­peranza, pero no conformes con ello la allana­ron violentamente y le dispararon a un hombre que quedó en medio de un charco de sangre.

MINUTOS MÁS tarde, previo reporte al 911, paramédicos llegaron al lugar reportado y, al ver que el hombre aún respiraba, lo tras­ladaron al Hospital General en donde lucha por sobrevivir. Así el Zacatecas ‘tranquilo’ de ayer domingo-.

-TRANQUILO sería que no hubiera asesinato alguno, pero rara vez eso ocurre; bríncos diéramos si eso fuera el principio del fin de esta sangrienta era de terror, tantas ganas que tengo de ir a visitar al Santo Niño de Atocha, sin temor a que nos asalten en carretera, o morir a causa de alguna bala perdida, pero me abstengo de ir: no quiero dejar en la orfandad a mis hijos-.

-PERO además continuaron las privacio­nes ilegales de la libertad, ¿no?

-POR SUPUESTO, jóvenes de prefe­rencia-.

Desapariciones Forzadas

“CONTINUANDO con su labor social, nuestro Diario Página 20 Zacatecas publica hoy lunes dos Cédulas de Búsqueda: TOMÁS SANTOS RODRÍGUEZ de 18 años, desaparecido el 28 de marzo de 2023, en Guadalupe, Zacatecas, y

“JOSÉ MANUEL TORRES GARCÍA de 31 años desaparecido en Calera de Víc­tor Rosales, Zacatecas, el 5 de marzo del presente año”.

Todo Zacatecas Conmocionado

-EL COBARDE y abominable asesinato del niño de cinco años junto con su padre, sigue dando de qué hablar alrededor del mundo, pero sobretodo en Zacatecas.

“PARA EL exalcalde del municipio de la capital del estado y diputado local, el Cuau­htémoc Calderón Galván, ‘ese asesinato del niño y el de su padre nos pega durísimo, pero además el gobernador David Monreal sigue siendo el gran ausente de la vida pública de Zacatecas; mientras que el obispo Sigifredo Noriega Salazar, asegura que David Mon­real tiene tres retos: Superar los estragos de la pandemia, la inseguridad y la crisis política que tiende a dividir; otro que se lanza contra del ‘David Corleone’ es Marco Vinicio Flores Guerrero quien asegura que ‘urge cambiar la estrategia de seguridad porque tenemos un gobernador ausente, indolente que no escucha a la población”.

-AHORA SÍ que David unió a todos… en contra.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.