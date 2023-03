Única Rescatista Zacatecana Viajó a Turquía

La Mujeres Somos Capaces, Preparadas y Comprometidas Eunice Nebai

Por Rubén Palomo Macías

Eunice Nebai Acosta Saucedo tiene 12 años preparándose como elemento de rescate y auxilio, ya que desde niña sentía la vocación de apoyar y servir. Su pasión nació al ver noticias de desastres naturales y humanos que le hacían sentir algo en su interior por aportar y ayudar a otras personas en esos momentos catastróficos.

“La vida me puso en el camino correcto y me integré a Protección Civil donde duré unos 4 años, ahí me encaminé a la labor de rescate y gracias a que conocí a las per­sonas adecuadas que me guiaron al medio adecuado y desde entonces para adelante. Desde entonces continúa el gusto por ayudar a las personas pero lo más importante es la preparación porque todos queremos ayudar pero es comprometerse, dedicarse y esfor­zarse para aprender como apoyar ya que no solo es llegar y mover cosas, por protocolo no se puede hacer eso y no se deja entrar a cualquier persona”, comentó a Página 24 Zacatecas.

Nebai Acosta agradece a la vida haberle dado esa pasión por ayudar lo que la ha llevado a distintos estados del país a capa­citarse y a estar presente en diversos hechos que han marcado la historia de México y el mundo. Su última travesía fue en Turquía, el cual fue azotado por un terremoto que dejó grandes miles de personas muertas y construcciones derrumbadas.

“Gracias al patrocinio de una fundación y al apoyo de amigos, quienes me apoyaron con equipo personal, pude estar ayudando y colaborando en el país turco. Tuve algunas dificultades ya que no contaba con el pasa­porte pero gracias al destino todo se pudo arreglar para alcanzar a la brigada que estaba a punto de salir a Turquía. Duramos 10 días y es un tema muy interesante porque llega­mos a un país con otra cultura, algo delicada y con otra forma de vida muy distinta a la nuestra, llegamos y vimos todo devastado, sabíamos a lo que íbamos, nos preparamos para trabajar pero nada te prepara para lo que vas a encontrar”, añadió.

La rescatista zacatecana aseveró que a pesar de ser un país distinto la calidez de su gente se dejó sentir, aunque no se dejaron de tomar pre­cauciones por las barreras ideológicas, de idio­ma y culturales que existen en aquella región.

“Nos recibieron con los brazos abiertos, nos facilitaron el transporte para los luga­res a los que nos teníamos que trasladar y llegamos directo a hacer lo que teníamos que hacer para tener buenos resultados, las condiciones climáticas y de lo que fue el sis­mo no fueron las mejores condiciones pero prometo que día y noche hicimos lo posible para buscar sobrevivientes. Afortunadamen­te otras brigadas pudieron encontrar vida y todo es un logro de equipo y que nos daba esperanzas”, agrego.

Nebai Acosta aseguró que cada experien­cia abre un poco más el mundo y ahora que está de vuelta de apoyar en el país turco se encuentra dispuesta a continuar con sus capacitaciones y a apoyar a quienes quieran aprender y prepararse para poder brindar ayuda en ese tipo de situaciones.

“A mí me gustaría que hubiera más mujeres en esto, me han dicho que soy la única mujer que se dedica a esto en Zacatecas y lamenta­blemente no he conocido a otras mujeres que lo hagan, he capacitado a varias mujeres pero no han continuado este recorrido y se siente bien por el hecho de que otras mujeres pue­den ver que no es difícil y pueden animarse al ver que hay otra mujer que las entiende y las puede guiar”, finalizó.