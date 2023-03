Mi Jardín de Flores

Aberración Jurídica de la Fiscalía

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Si Zacatecas y el gobernador aspira a tener un Estado en paz deberá de conducir en poco tiempo las acciones para que la ciudadanía tenga la certeza de que vamos en el camino correcto, la obligación del estado es garantizarnos la paz y la tranquilidad, si no la tene­mos, podemos ir diciendo adiós a la economía, al turismo y sobre todo a la inversión’: Alberto Campos Díaz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 7 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salva­dor. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgo­bernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Mi ‘Cabecita de Algodón’ nos Hizo Visita de Doctor

MUY COMENTADA la visita que don Andrés Manuel López Obrador, hizo a Zacatecas el pasado domingo, lástima que fue por pocas horas.

–MI ‘CABECITA de algodón’ nos hizo visita de doctor; lo trascendente fue el aviso sobre las sucursales del Banco de Bienestar, pero el David aprovechó su presencia para echarle la pelotita de la violencia y la inseguridad:

‘CONVERSAMOS –dijo el ‘David Corleone’- sobre temas centrales para la entidad, incluida la pacificación del estado. Nuevamente refrendó su apoyo y disposición para salir adelante’.

“ESA DECLARACIÓN del David, es como si se deslindara de su compromiso de campaña de combatir la violencia y la inseguridad que el narco trajo a Za­catecas”.

-COINCIDO con usted, doña Petra -dice don Roberto- El desgobernador se fue por la tangente, al echarle toda la bronca al Presidente López Obrador, por lo que intentó deslindarse de su obligación que es brindarnos seguridad y protección a todos los zacatecanos-.

-VIOLENCIA e inseguridad son el ta­lón de Aquiles del señor gobernador, pues como lo hemos comentado, don David no tiene don de Mando, y así el señor Presidente nos mande un elemento de la Guardia Nacional o un soldado del Ejér­cito Nacional, por cada zacatecano en todo el estado, los asesinatos continuarán al alza, porque además las policías están infiltradas por los Malos Organizados de manera descarada y escandalosa desde que don Alejandro Tello Cristerna tomó posesión como gobernador de Zacatecas el 12 de septiembre de 2016 y continúa hasta hoy, pues don David -como dice el santo padre Amaro- a un año y medio de suceder a don Alejandro ‘no le ha encon­trado la cuadratura al circulo’-.

-CIERTÍSIMO, madre Teresa, cier­tísimo-.

Ahora Hasta de la Policía Tenemos que Cuidarnos

-Y COMO dijo don Teofilito, ‘ni lo hallará’. Ahora los policías actúan como narcos; como lo publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas: Dos policías mataron a balazos a un joven en Guadalupe y horas después los dejaron libres por órdenes del Fiscal Murillo, de quien se dice, tiene tantas broncas que ya quiere que lo cesen, por eso todos los días comete pendejada y medio, sólo que David está muy a gusto con su ‘herencia maldita’, y lo soporta hasta la ignominia, como lo ha venido demostrado.

EL ASESINATO del joven de 25 años, a manos de dos policías municipales de Guadalupe , ocurrió en la Privada Santa María, fraccionamiento Las Quintas, alrededor de las 5:00 de la mañana.

LA PRIMERA versión fue que los policías intentaron detenerlo arbitraria­mente, por lo que el chavo corrió. Sin embargo lo alcanzaron y, al momento de trasculcarlo, se negó; temiendo que, tal vez, le robaran la cartera; por eso comen­zó el forcejeó y al no poderlo someter les dispararon.

HERIDO, paramédicos lo trasladaron al Hospital General en donde murió; nuestro compañero Margarito Juárez González, experto en temas policiacos, recogió la versión de que el hoy occiso ‘no tenía pistola pistola ni cuchillo, ni ninguna otra arma’.

“SIN EMBARGO, como los muertos no hablan, los dueños de la ley, median­te un comunicado que también publicó nuestro Diario, señalaron que ‘el sujeto portaba un objeto (sic) con el que les apuntaba y al ser omiso a la indicación de bajarlo, los elementos de seguridad dis­pararon su arma, lesionando a la persona, por lo que de inmediato lo trasladaron a la Unidad de Especialidades Médicas por parte de elementos de la Red de Emer­gencias Médicas de Zacatecas, quienes confirmaron más tarde el fallecimiento del masculino herido’”.

-ES INVEROSÍMIL: ‘¿el joven los apuntaba con un objeto?’, ¿qué clase de objeto? Y como no lo bajaba, los dos policías le dispararon-.

-ES UNA jalada del Pancho Murillo y su cartel, madre Teresa, porque si el chavo no traía ninguna arma ¿qué objeto era, como para dispararle ambos al ver sus vidas en peligro? Que no mame el fiscal; ahora, ¿por qué deja libres a los asesinos con placa de policías?

-ES QUE, como los muertos no hablan, tejen la historia como les da su regalada gana para exculparlos, va el comunica­do en donde ellos mismos se enredan al ordenar la liberación de los dos policías homicidas:

‘DOS ELEMENTOS de la Policía Preventiva del Municipio de Guadalu­pe, después del mediodía de este lunes, fueron presentados ante el Ministerio Público sin las formalidades legales (sic), por lo que al momento de determinar su situación jurídica se valorarán las circunstancias expresadas en el conte­nido del escrito de presentación como el tiempo transcurrido desde los hechos hasta su presentación.

‘EL ESCRITO presentado por los ele­mentos de la Dirección de Seguridad Pú­blica Municipal de Guadalupe, mediante el que presentan a los dos elementos que habrían detonado sus armas en contra del civil, no cumple con las formalidades constitucionales y legales (sic) de una puesta a disposición en términos del artículo 16 Constitucional.

‘NO SE realizó registro de la deten­ción en el Registro Nacional de Detencio­nes a que están obligadas las autoridades de seguridad pública, en términos de la última parte del párrafo 5° del artículo 16 Cons- titucional, y por ende se incumple con lo que mandata la Ley Nacional del Registro de Detenciones’.

-¡QUE NO mamen! -truena doña Petra- En todo caso que sancionen a la autoridad que los puso a su disposición, nomás faltó que sancionaran a la víctima, hacen de las leyes un rollo de papel higiénico tan chafa que se llenan de mierda las manos al tratar de limpiar su cu… tis-.

-DEME CHANCE de continuar, doña Petra-.

-PERDÓN, don Roberto, pero eso sí calienta, como dice mi ‘cabecita de al­godón’; siga usted.

‘DE LA narrativa del escrito presentado -continúan los propietarios de la ley-, se advierte que no se cumplen los supuestos de la detención en Flagrancia y por Caso Urgente, conforme lo disponen los artí­culos 146 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Según lo esta-blece el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención de una persona que sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada confor­me a lo previsto en la Constitución y en dicha norma procesal, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan’.

POR LO anteriormente descrito, la Fiscalía zacatecana (cuyo ‘dueño’ es el ‘autónomo’ Francisco José Murillo Ruiseco, señala, que: “Por tratarse de servidores públicos los involucrados en estos hechos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició la investigación correspondiente con respecto al actuar de los elementos de la Policía Preventiva del Municipio de Guadalupe; no encontrando razón legal por el momento para su retención minis­terial con el fundamento jurídico antes expuesto, por lo que decretó la libertad de los elementos’.

-¡DIOS DE mi Vida!, esto es una abe­rración jurídica, nomás falta que lleven el cuerpo de la víctima a la Fiscalía por encontrarlo ‘culpable de la detención de los dos policías municipales, y ponerlo a disposición del juez en turno ¡que ho-rror!-.

-Y EN Jerez continúan los ríos de san­gre, ¿la víctima? ¡Otra mujer! Resulta que una dama fue secuestrada, torturada, asesinada a balazos y su semidesnudo cuerpo arrojado en la carretera federa 23, cerca de la peligrosa comunidad Ermita de los Correa-.

-¡CUÁNTA crueldad!-.

-Y LA impunidad, madre Teresa, la impunidad que es peor desde dónde se le vea, no en vano el Alberto Campos Díaz, conocido empresario y analista político, sentencia que ‘Zacatecas vive una crisis tremenda, una crisis muy importante de angustia, de estrés y sobre todo de incer­tidumbre, esta es una responsabilidad del estado que no puede evadir’.

“Y REMATA:

‘SI ZACATECAS y el gobernador aspira a tener un estado en paz deberá de conducir en poco tiempo las acciones para que la ciudadanía tenga la certeza de que vamos en el camino correcto, la obligación del estado es garantizarnos la paz y la tranquilidad, si no la tenemos, podemos ir diciendo adiós a la economía, al turismo y sobre todo a la inversión’, así las cosas, ¿qué les parece?”.

-TIENE MUCHA razón; y es otro de los miles y miles de personajes que su­braya: ‘Me sumo a los que piden el cese de Francisco Murillo-.

-PUES LA Gabriela Basurto Ávila, diputada local priísta, asegura que aho­ra sí harán comparecer al fiscal Pancho Murillo y al ‘yeneral’ Arturo Medina, secretario de Seguridad, ¿será?

-ESO YA está muy manoseado -doña Petra-, lo mejor sería que lo cesaran; los diputados, si no me equivocó, están facultados, pues hasta podrían hacerle juicio político, no sé por qué le tienen tanto miedo a David-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.