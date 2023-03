“Apoyamos la Marcha 8M, Sólo les les Pedimos Respeten los Comercios”

Entendemos el Motivo de su Movilización: Fuad Saman

Por Rubén Palomo Macías

Cerca de la marcha separatista que reali­zan los grupos feministas del estado en la capital los comercios comienzan a mostrar su apoyo a dichas movilizaciones, además piden que así como se respetan las movi­lizaciones se respeten los comercios, así lo declaró Fuad Saman Zajur, encargado del restaurante Acrópolis quien señaló a Página 24 Zacatecas que el restauran­te apoya y respeta el movimiento de las mujeres ya que entienden el motivo de su movilización.

“Pero hay unas personas que aprove­chan la marcha y se meten para causar desperfectos, eso es lo único malo y que les echa a perder a ellas la intención de la marcha pero nosotros nos estamos prepa­rando apoyando su movimiento y estamos pendientes de que sepan que estamos con ellas y ojalá que respeten los inmuebles, sobre todo pues los vidrios y las pintas en las canteras que son difíciles de quitar y dañan el patrimonio de Zacatecas”, mencionó.

El encargado apuntó que hace un par de años durante la marcha el restaurante sufrió daños en ventanales por alrededor de 30 mil pesos sin embargo, señaló, que solamente 4 manifestantes encapuchadas fueron las que ocasionaron los destrozos mientras las demás continuaron con la movilización.

“Siempre hay gente que se mete y echa a perder la intención de todas ellas y su movimiento pero creo que son pocas. Estoy convencido de que se debe aprove­char su movimiento porque entendemos que se pasa la mano con las mujeres pero ojalá haya muchas mujeres apoyando pero solo pedimos que respeten los in­muebles y que no haya más imagen de violencia”, añadió.

Finalmente Fuad Saman aseveró que no se realizaron demandas porque se entiende y se apoya el movimiento y que este año se tomarán precauciones no sentando comensales cerca de los ventanales para que no haya lesiones en personas.

“Las gentes que estén en los ventanales los moveremos porque no falta alguna imprudente y tomar precauciones pero no habrá ningún tipo de protección especial. Esperamos que sea igual que el año pasado y que no se destruya nada”, remató.