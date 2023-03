Presentaremos Diversas Iniciativas Para Pacificar Zacatecas: Diputada Ávalos

“Priorizaremos Agenda Para Desplazamiento Forzado”

Por Manuel Caldera

En entrevista, la diputada local por el PRI, María del Refugio Ávalos Márquez, expuso que como grupo parlamentario presentarán diversas iniciativas, sobre todo para tratar de atender problemas prioritarios para el estado, además de las reformas necesarias para buscar la pacificación de Zacatecas y resolver lo relacionado a la seguridad y justicia. Adelantó que en su caso, continuará avanzando en las iniciativas para adicionar varios artículos de la ley para la atención de los ciudadanos que han resultado víctimas del fenómeno de desplazamiento forzado por motivos de inseguridad en sus comuni­dades y municipios, entre otros.

Recordó que han realizado exhortos en di­versas ocasiones tanto al gobernador David Monreal Ávila como a la Federación para que resuelvan dichos problemas y centren total atención y busquen solución al clima de violencia en la mayoría de los municipios.

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, María del Refugio Ávalos resaltó que se requiere unidad, diálogo y autocrítica para afrontar el grave problema de violencia y para cambiar la percepción de seguridad de la ciudadanía. Por lo que llamó a con­juntar esfuerzos y trabajar en una agenda en común para recuperar la paz atendiendo a los diversos grupos sociales, así como sus carencias y necesidades.

Sobre todo, destacó que priorizarán aten­der los sectores educativos, ya que muchos han sido abandonados, mientras que en otros ha ido en decremento por número de matrícula. Remarcó que esta problemática se presenta sobre todo en los municipios donde más se ha presentado los desplaza­mientos forzados.

“En lo particular estamos muy enfocados en el tema de desplazados, que representa uno de los problemas más importantes de la región a la que represento. Sabemos que si bien ya tenemos una ley de atención a desplazados en el estado, es una legislación que no ha arrancado ni aplicado, sobre todo porque ni siquiera ha sesionado el Conse­jo integrado por la Comisión de Derechos Humanos, así como algunos presidentes municipales que están involucrados y la Secretaría General de Gobierno, en esta legislatura se les han hecho varios exhor­tos para realizar una sesión del Consejo, para que la ley no sea letra muerta. Por eso adicionaremos a la ley para enfocarnos en el tema educativo, por ejemplo, porque hay escuelas que debido al fenómeno de despla­zados, han disminuido su matrícula, incluso previniendo que muchas de estas escuelas cierren. Porque si nosotros queremos que la gente regrese a las comunidades, que se brinde seguridad en sus centros educativos y en la comunidad en general. Para que todos los municipios que pasan por esta proble­mática, puedan garantizar la educación a los alumnos, independientemente del número de alumnos”.

“También tenemos pendiente el tema de mujeres, para la vigilancia de un programa o bolsa aprobada en el presupuesto para este año; esa bolsa ya fue distribuida y esperamos que continúe existiendo, ya que pretende apoyar a los municipios que han tenido altos índices delictivos, por lo que queremos hacerlo lo más plural y más equitativo. Aquí lo importante sería que ningún municipio tuviera esos niveles, pero lo que queremos es atacar el proble­ma de fondo y revisar cómo y dónde se aplica”, señaló.