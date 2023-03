Carlos Lozano es mi Asesor, me Ayuda: Ricardo Monreal

El Exgobernador lo Reúne con Empresarios Locales

Por Benny Díaz | Página 24 Aguascalientes

Invitado por el exgobernador priísta Carlos Lozano de la Torre, quien le ofreció una comida en su casa para que se reuniera con los empresarios, estuvo de visita en Aguascalientes Ricardo Monreal Ávila porque no niega sus aspiraciones para ser el candidato de Morena en el 2024 y suceder a Andrés Manuel López Obrador, pero aunque “no me gusta confrontar con nadie, aunque sea justo, apuesto por la reconciliación y hay que hacerlo con muchos sectores como las cámaras empresariales, intelectuales, estudiantes, iglesias y medios de comunicación”.

El senador tuvo tres eventos: una conferencia de prensa por la mañana, una comida por la tarde (privada) en la casa de Carlos Lozano de la Torre y una reunión con “empresarios” por la tarde-noche, aunque al último los que acudieron son simpatizantes de los “caminos del monrealismo”.

En el encuentro con reporteros el senador, fiel a su costumbre, llegó saludando a todos de mano y con una amplia sonrisa y sin más dijo que “estoy para contestar todas sus preguntas”.

Página 24 le cuestionó sobre varios temas, el primero sobre la compra por seis millones 290 mil 993 pesos por 13 mil 300 ejemplares de su autoría y que fueron contratos firmados entre la Cámara y la Sociedad de Editores Libreros, S.A. de C.V., a través de adjudicación directa.

De forma incómoda, el senador respondió que: “aclaré en entrevista con la persona que lo publicó –el medio digital Sin Embargo–, se demostró que era un reportaje inexacto, impreciso y tendencioso. Demostré con documentos públicos y fe notariales que no fue así, las obras son del Senado, que ha publicado más de 60 obras y de esas cuatro son de mi autoría y se regalan a quienes van. Renuncié a mis derechos de autor a favor del Senado y los libros son sobre el trabajo legislativo y es falso que se hayan autovendido, no he obtenido lucro, quise ser tolerante y tal vez debí salir antes a aclararlo. Todo está en la página de transparencia. He escrito más libros que han sido publicados por otras editoriales en donde llevo un porcentaje por las ventas, pero de los que me habla, cedí los derechos de autor al Senado, por eso ese reportaje fue falso, impreciso y tendencioso”.

Sobre el problema de la inseguridad, el exgobernador de Zacatecas aseveró que “sí es un tema delicado, el principal problema que tenemos y una de las asignaturas que tenemos pendientes, no sólo el presidente, también el Poder Legislativo y Judicial, creo que deberíamos de revisar con urgencia en el Senado el plan de seguridad pública y espero que la semana que entra demos un paso con la Comisión Bicamaral, que es el quinto transitorio, que debe ser modificado constitucionalmente que le da una extensión de plazo a las fuerzas armadas en sus labores de seguridad pública”.

Es la manera que ve de que “podamos atender estos reclamos que están surgiendo en el país, es algo tan profundo el proceso de deterioro en materia de seguridad pública que descuidaron los gobiernos del pasado y enfrentarlo no ha sido fácil, pero el deber del Estado es hacerle frente al crimen organizado y es difícil porque recientemente se declaró culpable a Genaro García Luna a quien calificaron de haber tenido un narcoestado, un algo funcionario de seguridad pública que protegía a cárteles y por eso el presidente de la República ha sido enfático al defender la nación y aplicar a fondo su filosofía, pero el Senado debe revisar con seriedad esto que está pasando”.

Militares, el Eslabón más Débil

Luego de los acontecimientos en Matamoros, Tamaulipas, donde “cárteles entregaron a sicarios supuestamente responsables del secuestro y asesinato de estadounidenses deja un mal precedente, no me parece una buena acción y creo que a México nos deja en un momento difícil, si son sicarios no pueden ofrecer soluciones ni impartir justicia, es muy grave y el Estado tiene que participar y ayudar a combatirlos sin ninguna tregua, es lo que creo y hay que ser firmes en materia de procuración y administración de justicia”.

Por eso cree que desde el concepto de AMLO de abrazos, no balazos, es donde “buscamos la reconciliación pero es un proceso complejo y hay que atenuar las diferencias internas y no profundizar en las divisiones de los sectores y no generar odio entre nosotros”.

Descartó que puedan ingresar militares estadounidenses a México para combatir a los cárteles, porque “se violaría la soberanía y sería una invasión, el país ha tenido algunas y por supuesto que tenemos la capacidad para hacer frente a los cárteles”.

En cuanto a los militares que, en caso de ser señalados de cometer un delito, deben enfrentar la justicia militar y el fuero común, dijo que “es algo que tenemos que revisar en el Senado, porque son el eslabón más débil y es el protocolo que deben seguir, no pueden hacer de otra manera. No me quiero meter en cosas que no me corresponden, pero ellos obedecen órdenes, pero les debemos mucho, porque son los únicos confiables que nos pueden brindar seguridad porque las policías municipales, en muchos lados, están cooptadas por el crimen organizado”.

Ni Fifís ni Chairos

Monreal Ávila mencionó que la confrontación “para mí no es lo deseable, se necesitan formas nuevas y Morena debe aprender a reconciliarse con el sector empresarial, económico, las iglesias, intelectuales, académicos, universitario y medios de comunicación. Lo que se tiene que hacer es ser humildes como organización política y buscar un reencuentro con esos sectores y tratar de generar las condiciones para que la polarización aminore y no se profundice más”.

Sus aspiraciones son normales, afirmó, y que tiene respeto por los otros tres morenistas que están en la competencia por la candidatura: “son mexicanos ejemplares y entre nosotros no nos vamos a descalificar, hablo de las reglas del partido, porque hay ausencia de ellas, hay cancha dispareja y eso es evidente, no se puede estar frente a un proceso donde hay disimulo o imposición”.

Y fue más allá al decir que “yo no tendré bardas ni espectaculares, pero tengo capacidad y 42 años en el servicio público, he pasado por momentos difíciles, esa ha sido mi tipo de vida, en 1997 renuncié al PRI por la imposición y gracias a Dios y a la gente de Zacatecas, gané. Sigo vivo y conozco bien lo que está pasando (en el país)”.

Por todo eso está seguro de que tienen posibilidades para ganar y “yo no soy ‘corcholata’, soy alguien con experiencia y con una vida política de 47 años, cinco de ellos sin ocupar ningún cargo de responsabilidad y los otros 42 no he parado”.

“Voy a Marchar”

Como “fundador de Morena seguiré ahí y mi límite es la dignidad, cuando ya se atropelle a la persona entonces decidiré si me voy o no, pero en política no se puede decir qué va a suceder, pero mis decisiones las tomo y las asumo. El 18 de marzo voy a salir a marchar para conmemorar la expropiación petrolera, que fue algo que nos enseñaron en la escuela y le tenemos mucho cariño, pero también para apoyar a López Obrador y no voy de acarreado, voy como un ciudadano más”.

En lo que no cree es en las encuestas que hace Morena, entiéndase Mario Delgado Carrillo, para designar a los candidatos, porque asegura que son tendenciosas y que el piso está muy disparejo, además que él no se va a prestar para una simulación ni tampoco aceptará una imposición y no piensa declinar por ninguno de los otros tres que aspiran a la candidatura. Lo que busca es que la gente lea, confronte, discuta y si quiere enriquezca su plan para el país en donde abarca todos los temas, “no es de gobierno, porque todavía no son los tiempos”.

Hasta el momento no tiene pensado irse a otro partido y está convencido que Morena ganará este año en el Estado de México la gubernatura y en Coahuila hay muchas posibilidades.

Amigos

Ricardo Monreal Ávila, a pregunta expresa de Página 24 dijo que fue invitado por Carlos Lozano de la Torre, quien es su amigo y fue quien le organizó la reunión con empresarios de Aguascalientes y una comida en su casa.

–¿Es su asesor?

–Me ayuda

–¿Cuánto le paga?

–Me ayuda…

–¿Gratis o como Martín Orozco que cobra casi 100 mil pesos por ser asesor?

–¿Quién le paga?

–El alcalde de Asientos, y es de Morena.

–No sabía… Martín Orozco también es mi amigo.

De Carlos Lozano dijo que le “ayuda” porque es “un gran economista, a ver qué me dice, porque a veces tiene un carácter difícil”.

Miedo a Dios

Ricardo Monreal Ávila dijo que en unos días va a visitar el sur de Zacatecas, como Villa Grande, Pinos y otros municipios cercanos, sin que este le represente intranquilidad, “porque miedo nomás le tengo a Dios, a nadie más”.

También dijo que en nada le afecta en sus aspiraciones el mal gobierno que ha hecho su hermano David como gobernador de ese estado y su hermano Saúl como alcalde de Fresnillo, considerado uno de los más peligrosos del mundo.

“Tengo 14 hermanos, no puedo responder por lo que ellos hacen, al gobernador (David) le dejaron el estado así, permitieron (sus antecesores) que entraran esos grupos”.

Se le hizo notar que varios de sus hermanos han sido alcaldes de Fresnillo, y a lo respondió que “quien crea que un presidente municipal puede combatir el crimen organizado es alguien con quien no se puede dialogar, pero hay comunicación y amor entre todos los hermanos”.