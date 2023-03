Comerciantes del Tianguis de Cuaresma, Inconformes con su Ubicación; Poca Venta

Estábamos Mejor en Plaza Bicentenario: Juan Jesús Jiménez

Por Nallely de León Montellano

Luego de tres semanas de instalado el Tianguis de Cuaresma en la calle García de la Cadena en el centro de la capital, los comerciantes han manifestado inconformidad debido a la falta de ventas, por lo cual, más de 30 comerciantes se han visto afectados.

Lo anterior luego de haber sido removidos de Plaza Bicentenario, donde, a decir de las y los comerciantes era un sitio mayormente favorable para sus ventas, pues la ubicación anterior garantiza mayor presencia de personas debido a su céntrica y amplia ubicación.

De acuerdo con la declaración de Juan Jesús Jiménez Dávila, locatario desde hace más de 15 años, las ventas han disminuido cerca de 35%, lo que implica que la mercancía como pescado y camarón no se termine en su totalidad y en consecuencia el riesgo de que eche a perder.

Cada viernes de cuaresma, los locatarios inician su jornada laboral desde las 5:00 de la mañana para terminar a las 4:00 de la tarde, sin embargo, hasta el momento las ganancias no han sido sufi cientes, pues en promedio regresan a casa con 500 pesos de ventas.

“Nada más surtimos para que las personas tengan donde conseguir mercancía más barata, porque en sí aquí no ganamos mucho, pero también es para no perder nuestro lugar, porque con un día que no nos pongamos, perdemos nuestro lugar”, agregó.

La mayoría de los comerciantes se dedica a la venta de camarón, fi lete, tilapia y mojarra, y los precios rondan desde los 100 pesos kilo de mojarra, el camarón mediano en 250 y la tilapia en 150 kilo, de los cuales la mojarra es la más vendida.

En este tenor, Héctor Ulises Argüelles, subdirector de análisis del ingreso del municipio de Zacatecas, agregó que una de las ventajas de la ubicación del tianguis de cuaresma es la facilidad con que se puede realizar el lavado de la calle García de la Cadena debido al olor que queda luego de la jornada de venta.

“El punto principal de ver esta situación es porque como está inclinada, al fi nal de la calle existe una boca de tormenta, es la única manera que al terminar el tianguis puedan entrar las pipas con detergente y cloro para hacer un lavado integral”, agregó.

También comentó que la ubicación del tianguis de cuaresma en la Plaza Bicentenario, causaba mayor afectación debido a la difi cultad para lavar la zona, así como el estancamiento del agua.