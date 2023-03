Alumnas de Preparatoria se Sienten Inseguras en su Trayecto

“Somos Víctimas de Acoso”

Por Nallely de León Montellano

Alumnas de la Unidad Académica Preparatoria plantel 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) declararon a Página 24 Zacatecas que la mayor parte del tiempo se sienten inseguras durante su traslado hacia su centro educativo, esto debido a que la mayoría ha sufrido acoso por parte de conductores de unidades de transporte como Uber o taxi.

Al respecto, Sandra Raudales, estudiante del 6to. semestre de preparatoria en la modalidad semiescolarizada, relató que sus trayectos hacia el plantel educativo suelen ser incómodos y mayormente inseguros, pues ha tenido experiencias de acoso donde ha visto en riesgo su integridad personal.

Explicó que para llegar a la preparatoria tiene que trasladarse necesariamente en taxi desde las colonias cercanas al Mercado de Abastos en la capital, y las cuales son normalmente inseguras sobre todo a temprana hora y después de las 6:00 de la tarde, sin embargo, dijo, al no tener vehículo propio, debe arriesgarse cada fin de semana para llegar a su escuela.

“Cuando no me siento segura casi siempre es por comentarios imprudentes de los conductores durante el trayecto hacia la prepa, pero no puedo encontrar otro medio de transporte”, señaló.

La mayoría de las alumnas entrevistadas coincidieron en la importancia de que las autoridades educativas instalen una ruta de transporte escolar para garantizar un traslado seguro, además de cuidar las finanzas de las alumnas quienes viven en colonias retiradas.

También mencionaron que el CEBUAZ no está en funciones óptimas además de que no abarca rutas suficientes para beneficiar a todas las alumnas y alumnos de la UAP, y se enfoca principalmente en el transporte de estudiantes universitarios.

Paola Torres Flores, estudiante de segundo semestre mencionó que ha sido víctima de acoso grave cuando se ha encontrado a tan solo unos cuantos metros de ingresar al plantel por lo que, manifestó, sentir temor la mayor parte del tiempo, dentro y fuera del centro educativo.

Las estudiantes señalaron que las instalaciones del plantel no cuentan con protocolos de seguridad los sábados cuando se llevan a cabo clases en la modalidad semi escolarizada, pues aseguran que hay facilidad para que ingresen personas ajenas a la institución, lo que pone en riesgo principalmente a estudiantes.

Mencionaron que lo anterior no sucede en la modalidad escolarizada, pues durante toda la semana se establecen medidas de seguridad en la entrada del plantel, además de que se vigila constantemente que las personas que ingresen sean parte del personal académico y estudiantil.

En este contexto, exhortaron a las autoridades educativas a implementar medidas de seguridad igualitarias para los turnos matutino y vespertino, así como en la modalidad escolarizada y semiescolarizada de todos los planteles de preparatoria, pues consideran un acto de exclusión que la atención en materia de seguridad se centre únicamente en una parte de la estructura académica.