El Fiscal no Puede Hacer Gran Cosa si no Tiene ni Para la Gasolina: Claudia

“Debe Atender la Solicitud de los Diputados y Decírselo”

Por Rubén Palomo Macías

La senadora de la República, Claudia Anaya Mota, comentó a Página 24 Zacatecas que la violencia y la inseguridad del estado es complicada y ha señalado en diversas ocasiones que su incremento es por la impunidad y desde su punto de vista la estrategia para combatirlas debe centrarse en la procuración de justicia, y recomienda: “Necesitamos policías bien capacitados con pruebas de control de confianza y Certificado Único Policial (CUP), una fiscalía con el presupuesto suficiente con ministerios públicos capacitados con suficiencia en indagatoria y que el poder judicial tenga jueces blindados para dictar sentencias, si tenemos eso creo que podemos avanzar mucho”, mencionó.

La senadora apuntó que hay muchas cosas de que hablar de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) como la reducción de su presupuesto ya que se ha escuchado decir en muchas ocasiones al fiscal, Francisco Murillo Ruiseco, que no cuenta con presupuesto ni para gasolina.

“No estoy en el ánimo de defender al fiscal Murillo, creo que él puede defenderse solo pero no se le pueden exigir resultados si no tiene dinero para actuar. Sin embargo hay que decir que cada quien tiene su estilo para hacer su trabajo, el fiscal no tiene que ser protagónico pero tiene que ser muy eficiente”, añadió.

Claudia Anaya propuso realizar una evaluación de la FGJE para poder realizar su trabajo y aseguró que el fiscal debe acudir al Congreso para exigir presupuesto y responder a la invitación realizada por los diputados locales.

“Debe exigir las condiciones para dar resultados a la gente de Zacatecas, el pueblo está desesperado por justicia y por seguridad. Los diputados deben entender que también son corresponsables y deben reunirse con el fiscal para ver las condiciones que se tienen para la realización del trabajo”, finalizó.