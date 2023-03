El Turismo ya no Quiere Venir a Zacatecas por Tanta Violencia e Inseguridad: Taxista

“Antes, Hasta los llevábamos a los Pueblos Mágicos”

Por Rubén Palomo Macías

La falta de turismo en el estado sigue causando estragos en las diversas áreas que viven del servicio turístico. Doroteo Piña Gaytán, taxista capitalino, aseguró a Página 24 Zacatecas que la presencia de turistas es muy baja, a comparación con años anteriores, lo que ha causado que su ingreso se reduzca en un aproximado 30% afectando su economía y la de su familia.

“En otras temporadas no estaba tan flojo, sale el trabajo pero muy despacio. En tiempo atrás había mucha gente, hoy en día la gente de aquí mismo si baja al centro pero nos hace falta el turismo, son los que ya no se arriman a Zacatecas”, apuntó.

El trabajador del volante aseveró que la violencia e inseguridad que ha persistido en el estado son las causantes de que los visitantes se la piensen dos veces antes de viajar a vacacionar o a conocer Zacatecas.

“Ya ve como nos han puesto en alto a Zacatecas con tanta noticia y hechos de violencia, no decimos que no haya turismo pero es muy poco, ha bajado mucho. Simplemente en años anteriores nosotros hacíamos viajes a los municipios, la gente nos contrataba para llevarlos a conocer los pueblos mágicos cercanos y para pasearlos en el centro, ahora no se da eso, hacemos pocos viajes y no fuera de la ciudad”, añadió.

Doroteo Piña reiteró que la baja de trabajo ha repercutido en sus bolsillos haciendo complicada hasta la convivencia familiar y a eso se le suma la inflación lo que repercute directamente en la reducción de la compra de víveres para él y los suyos.

“Uno que les puede decir a las autoridades si solamente les pedimos lo de siempre, que haya más seguridad para que la gente se anime a visitarnos y así podamos tener trabajo con buenos ingresos”, finalizó.