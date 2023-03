Mi Jardín de Flores

Violencia e Impunidad van de la Mano

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La masonería es su bestia negra desde que vivía en Argentina (El Papa Francisco). No tolera que se infiltre en la Iglesia, y está más que convencido de que está presente en la Orden de los Caballeros de Malta y que hay que extirparla’: Sandro Magister.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 12 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Ser Policía en Zacatecas es Arriesgar la Vida

MIENTRAS que don Ricardo Monreal Ávila, senador de la República, se escuda con Dios y con el diablo (la masonería), su hermano don David Monreal Ávila no hace nada para regresarnos la paz y la tranquilidad prometida cuando andaba en campaña por la gubernatura de Zacatecas.

-PERO NOMÁS llegó a Palacio de Gobierno -contesta doña Petra- se le olvidaron sus promesas y superó a su antecesor ‘El Pinocho de Bernárdez’ en violencia e inseguridad-.

-SUS BALADRONADAS, de acabar con la corrupción y la impunidad -tercia don Roberto-, quedaron enterradas con la tierra de la demagogia y los asesinatos siguen a la orden del día.

“COMO HOY domingo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, en pleno centro del otrora tranquilo y laborioso municipio de Loreto, un policía municipal que ‘gozaba’ su día de descanso, fue baleado a quemarropa al fi lo de las 12:00 de la noche, cuando caminaba rumbo a su domicilio, por la calle Profesor Gregorio Torres.

“TESTIGOS presenciales de inmediato solicitaron una ambulancia al Sistema de Emergencia 911, la que en pocos minutos llegó a lugar de los hechos. Al auscultar al policía se dieron cuenta que seguía con vida e inmediatamente lo subieron a una ambulancia y lo trasladaron al Hospital General, en donde perdió la vida minutos después de haber ingresado al nosocomio.

“SI ME preguntan si la policía detuvo a los asesinos, les contestaré que no, pues los sicarios al servicio del narco gozan de descarado impunidad: no atrapan a ningún matón a sueldo infraganti.

-¿A CUÁNTOS policías les han arrancado la vida en lo que va del año, don Roberto?-.

-SI LA memoria no me falla, con este nuevo asesinato ya son ocho, los uniformados ejecutados.

“PERO el del policía municipal no fue el único asesinato ocurrido ayer sábado, pues a plena luz del día en la capital del estado, ocurrió otra ejecución.

“UN individuo no ‘identifi cado’ fue acribillado a balazos, cuando salía de su hogar, ubicado en la calle Cáncer, colonia Tres Estrellas de Oro, de la Ciudad de Zacatecas.

“LOS asesinos, que llegaron minutos antes en un automóvil y que se estacionaron a pocos metros del domicilio, lo estuvieron cazando y cuando el hombre salía de su casa, fue acribillado sin misericordia e inaudita sangre fría.

“EL hombre murió de inmediato y sus verdugos, con sospechosa tranquilidad, abordaron el automóvil en que llegaron, su conductor arrancó el carro y en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron.

OBVIO, no hubo detenidos.

EN FRESNILLO, sicarios novatos entraron violentamente a una casa ubicada en la calle Flores Magón, colonia Emiliano Zapata, y balearon a un individuo. El reloj marcaba la una de la mañana.

VECINOS, al escuchar los balazos llamaron al 911 para reportar los balazos y los primeros en llegar fueron paramédicos, quien de inmediato auxiliaron al herido y, al ver que todavía estaba con vida, lo trasladaron al Hospital General, donde cirujanos y enfermeras luchan por rescatarlo de las garras de la parca.

POR SUPUESTO, no hay detenidos.

Violencia e Impunidad de la mano y al Alza por la impunidad

LA EXCANDIDATA del PRI a la gubernatura de Zacatecas, señorita senadora de la República, Claudia Edith Anaya Mota, no titubeó al decir que la violencia y la inseguridad siguen al alza ‘por la impunidad’, pero además dijo que ‘necesitamos policías bien capacitados con pruebas de control de confi anza y Certifi cado Único Policial (CUP), una fiscalía con el presupuesto sufi ciente con ministerios públicos capacitados con sufi ciencia en indagatoria y que el Poder Judicial tenga jueces blindados para dictar sentencias, si tenemos eso creo que podemos avanzar mucho’.

-SIN EMBARGO La Claudia Edith -toma la palabra doña Petra-, abogó por el miserable del fi scal Pancho Murillo, claro, pues son compañeros de partido, el PRI, aunque pretendió disimular su apoyo, pues dijo que ‘no estoy en el ánimo de defender al fi scal Murillo, creo que él puede defenderse solo pero no se le pueden exigir resultados si no tiene dinero para actuar (por lo que) debe de exigir las condiciones para dar resultados a la gente de Zacatecas, el pueblo está desesperado por justicia y por seguridad. Los diputados deben entender que también son corresponsables y deben reunirse con el fi scal para ver las condiciones que se tienen para la realización del trabajo’.

“EL PROBLEMA es que es el propio fiscal el que no quiere comparecer ante los diputados, pues no tiene cara con qué presentarse con los legisladores: tienen varios meses exhortándolo a que comparezca, pero el méndigo ‘Pelón’ se hace que la Virgen le habla.

“PERO ES porque tiene el apoyo del ‘Ricardo Corleone’, a quien tampoco le gustaría que ‘El Pelón’ le repitiera la dosis sobre la falta de sufi ciente presupuesto, que en su anterior comparecencia ante diputados en mayo de 2022, se quejó por la reducción del presupuesto, asegurando que para el último trimestre de ese año, no tendría ni para gasolina”.

-ES MUY probable que sea por eso, pero lo peor del asunto es que de mayo para acá han pasado más de nueve meses y la violencia y la inseguridad han aumentado de a madre, ¿se imaginan si los diputados le preguntaran que si es cierto que Zacatecas es un ‘narcoestado’, como lo gritaron y escribieron las feministas en su recienta y multitudinaria marcha y plantón de protesta, y él en sus cinco minutos de sinceridad dijera que sí, que Zacatecas es un ‘narcoestado’ desde que Alex llegó a Palacio de Gobierno el 12 de septiembre de 2016?-.

-PUES YO creo, don Roberto que la situación es muy grave, por eso mismo el señor Fiscal y el señor Gobernador no quieren que el primero vuelva a comparecer ante los diputados de la LXIV legislatura-.

-Y MÁS porque las desapariciones forzadas siguen al alza, hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: LEONEL DE JESÚS URIBE RODRÍGUEZ de 18 años, desaparecido el Fresnillo Zacatecas, el 6 de marzo de 2023 y la de:

BRAYAN FRANCISCO GARCÍA DÍAZ también de 18 años, desaparecido el 11 de marzo del presente año en Calera de Víctor Rosales-.

-NO QUIERO ser alarmista, pero la mayoría de las desapariciones forzadas, son para engrosar las fi las del narco-.

-¡AY, no ni pensarlo! Pero…

MEJOR ME voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.