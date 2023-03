La Gente Debe Continuar Exigiendo Eficacia en la Búsqueda de Personas Desaparecidas: Medina

“Es muy Importante que la Ciudadanía se Siga Manifestando”

Por Rubén Palomo Macías

El exlegislador local, José Luis “El Oso” Medina Lizalde, aseveró a Página 24 Zacatecas que no se puede quitar el dedo del renglón y se tiene que exigir eficacia en la búsqueda de las personas desaparecidas en el estado, el problema es que no se conoce cuáles son las debili­dades orgánicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), no se conoce si cuenta con la tecnología adecuada, si tiene el número de peritos necesarios, si cuenta con policías investigadores capacitados porque se vive prisionero de lo políticamente correcto buscando no incomodar al gobernador David Monreal Ávila.

“Pero están en juego muchas cosas y el fiscal, Francisco Murillo, debería ventilar abiertamente qué necesidades tiene la fiscalía para cumplir eficaz­mente con la función. Si ventilar eso incomoda al gobernador pues ya es problema de él pero la ciudadanía debe estar enterada de todo eso, lo digo porque se gasta el recurso en muchas cosas en que no deberían gastarse, hay altos sueldos, hay privilegios, lo vemos desde cabildos hasta en la legislatura”, señaló.

El exlegislador añadió que Francisco Murillo debe tener una actitud responsa­ble y la legislatura debe estar ahondando en las mismas realidades para exigir que cada quien informe a la sociedad zaca­tecana lo que le corresponde. Apuntó que el estado tiene una clase política muy chica y que no está preparada para entrarle a los problemas grandes.

“Creo que la buena nueva es que la ciudadanía es cada vez más crítica que produce buenos gobiernos. Creo que hay que estarle exigiendo al fiscal, por eso es muy importante que la gente se or­ganice y reclame, se puede hacer desde las mismas redes, siempre con valores y creo que la esperanza de la gente es la misma gente. Se requiere que la ciu­dadanía descubra su poder”, finalizó.