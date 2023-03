Mi Jardín de Flores

Narcos Desaparecen a Comerciantes

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lo ideal sería que hubiera más presu­puesto para el campo, pero por lo pronto tenemos que buscar que a los campesi­nos se les acompañe sobre en caso de especializaciones, como agrónomos o veterinarios que les ayuden a tener me­jores prácticas de siembra y manejo de animales de ganado’: Manuel Benigno Gallardo Sandoval.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 15 de marzo de 2023.

Para Vergüenza no Ganamos con Este Desgobierno: Desaparecen dos Aguascalentenses en Territorio Zacatecano

“DESDE EL lunes por la noche el compañero Esteban Bonilla López, repor­tero del bisemanario hermano TRIBUNA LIBRE me mandó información sobre la desaparición de dos aguascalentenses de­dicados a la distribución de cigarros chinos con toda la mercancía y la camioneta en que viajaban para surtir en los municipios de Villa Hidalgo y Pinos, Zacatecas, pero se me barrió y no toqué el tema.

“LA SITUACIÓN es que con la desa­parición de los comerciantes: Juan Carlos Serrano Álvarez, de 39 años y José Yair Amador Pérez, de 23, en Aguascalientes vuelven a encender los focos rojos y re­gresa la campaña: ‘Salva tu vida, no vayas a Zacatecas’.

“¡CARAJO!, para vergüenzas no gana­mos con este ‘desgobierno’.

“DE ACUERDO a la información proporcionada por los familiares, el viernes 10, Juan Carlos y José Yair, salieron de Aguascalientes a bordo de la camioneta Honda Odyssey verde, modelo 2005, con placas AFT-699-B de Aguascalientes.

‘SE DIRIGIERON a los Municipio de Villa Hidalgo y Pinos, Zacatecas, a donde continuamente acudían a distribuir ciga­rros en las tiendas de abarrotes.

‘PERO ALREDEDOR de las 11:00 de la mañana de ese viernes fue la última vez que sus familiares tuvieron contacto con ellos y a la fecha no han regresado.

‘DESESPERADOS acudieron a Za­catecas para reportarlos y las autoridades del vecino estado emitieron una cédula de búsqueda, dando a conocer las caracterís­ticas de los dos aguascalentenses y de la camioneta, sin resultado alguno y temen lo peor’.

“AHORA pregunto: ¿cuántos aguasca­lentense vendrán a Zacatecas para presen­ciar el Festival Cultural?

-¡AY, DIOS de mi Vida!, yo creo que pocos, don Roberto, muy pocos-.

-NO CABE la menor duda de que, con este desgobierno del ‘Ricardo Corleone’, salimos de Guatemala para entrar a Gua­tepeor.

“ES MUY cierto lo que lo que dice hoy miércoles el Felipe Pinedo Hernández, de que ‘el David sigue catalogado como el peor gobernador del país, pues muchos de los que votamos por él rechazan su manera equivocada de gobernar y están descontentos:

‘NOSOTROS -abunda el Felipe- vemos ese descontento en las encuestas donde se refleja que el gobierno del estado sigue estando en último lugar desde su inicio, eso en lugar de ignorarlo debería ser un punto de preocupación para darse cuenta que tie­nen que sacar la casta y elevar su visión de cómo gobernar Zacatecas, de lo contrario van a dejar un escenario de devastación con comunidades abandonadas, comerciantes en la quiebra y una economía devastada’.

-PUES DON Felipe, con todo respeto, se quedó corto porque ya estamos en esa tesitura y no sólo por el aumento de la criminalidad, sino por el desempleo y la falta de inversiones estatales, nacionales e internacionales, pues don David no quiere darse cuenta que sin seguridad, los inver­sionistas no se animan a traer sus capitales y se los llevan a otros estados o países.

“SI DON David Monreal hubiera alza­do la mano para instalar en Zacatecas la armadora de vehículos Tesla, ofreciéndole la mayor de las facilidades, tal vez hubiera logrado que se estableciera al norte del estado: Concha del Oro o, por qué no, en El Salvador”.

-NO HAY mejor lucha que la que se hace -dice don Roberto-, ahí también hubiera cabildeado Ricardo en su calidad de líder del Senado de la República, además, ¿no los Monreales presumen de tener como aliado al embajador de Estados Unidos en México, el tal Ken Salazar?, pero está visto que ellos realmente no quieren a Zacatecas, sino que responden a sus propios intereses, por eso están súper millonarios.

“YO CREO -continúa don Roberto- que efectivamente ‘Alito’, presidente nacional del PRI y Ricardo y David Monreal sí negociaron la derrota de la priísta Claudia Edith Anaya Mota, a cambio de que David, ya como gobernador, no fueran a encarcelar a Alex y Cristina y hasta el propio ‘Alito’, al que ya traían en salsa por el saqueó que hizo de las arcas cuando fue gobernador de Campeche.

“PERO ‘la herencia maldita’, además del saqueo que hizo la pareja guberna­mental, fue la violencia y la inseguridad del narco, por eso David les da manga ancha y la aprovechan para hacer lo que les venga en gana.

Ayer, un Asesinato y un Frustrada Ejecución

“AYER, fue un día ‘tranquilo’ para nues­tras autoridades, pues ‘sólo hubo un muerto y un herido a balazos’. El asesinato ocurrió en Ojocaliente, dentro del yonke llamado ‘El Gringo’, situado en la carretera federal 45, salida a Zacatecas.

“A PLENA luz del día, a eso de las 12:30 horas, pistoleros entraron al yonke y acribillaron a un ‘trabajador’, dijo la Fis­calía; pero trascendió que el asesinato fue un aviso para el dueño de la negociación, porque se ha negado a pagarles ‘el derecho de piso’ exigido.

“LOS ASESINOS abandonaron el lugar con pasmosa tranquilidad, y el cadáver de la víctima fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley.

“OBVIO: no hay detenidos.

“EL HERIDO: por la noche, un indivi­duo que se encontraba a las puertas de su casa, ubicada en la calle Topógrafos, colonia Francisco E. García, fue baleado por pisto­leros; los criminales pronto desaparecieron de la escena del crimen, mientras que el herido era trasladado en una ambulancia al Hospital General, donde lucha por su vida.

POR OTRA parte, la policía sigue haciendo mal las cosas: ayer, en Jerez de García Salinas, policías estatales vieron a un tipo sospechoso en una motocicleta y, al ir tras el sujeto aceleró y comenzó la persecución.

SEGÚN información oficial, cuando los policías estatales estaban a punto detenerlo, el sujeto frenó la motocicleta, se deshizo de la mochila que cargaba a la espalda y se les escabulló por entre las azoteas del vecindario.

-¡NO MA..!-.

-ESO reportaron los policías quienes pusieron a disposición del Ministerio Pú­blico Federal, la motocicleta que no tenía denuncia de robo, así como la mochila con 42 bolsitas de cocaína y 30 de crystal.

Las Desapariciones Forzadas

“SORPRENDE que las autoridades no investiguen las desapariciones forzadas a pesar de que van al alza, hoy, por ejemplo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica hoy miércoles cinco desapariciones:

HÉCTOR ROBLES APARICIO de 41 años, desaparecido en Zacatecas, Zacate­cas, el 12 de marzo de 2023.

JOSÉ ANTONIO COVARRUBIAS ESPINOZA de 45 años, desaparecido en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, el 14 de marzo del presente año al igual que su hermano JOSÉ ALFREDO COVARRU­BIAS ESPINOZA de 49 años.

JUAN EDUARDO HERNÁNDEZ SAUCEDO de 26 años, desaparecido el 14 de febrero de 2023 en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, y,

EMMANUEL SAUCEDO BANDA de 17 años (sic), desaparecido el 14 de febre­ro de 2023 en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

-ESOS malditos narcos a quienes no matan a balazos, los desaparecen o los integran a sus filas-.

-SÍ, HE sabido que los obligan con la amenaza de arrancarles la vida y causarle daños a su familia si se niegan o desertan-.

-YO INSISTO en que los partidos políticos deberían de, como dicen don Roberto, destinar parte de sus multimillo­narias prerrogativas a la investigación de los desaparecidos, sería un buen gesto que la ciudadanía reconocería y premiaría en tiempos de elecciones-.

-INDUDABLEMENTE, ¿pero se imaginan si nuestro señor Presidente lo decretara?-.

-UFFF… se le echarían encima y lo acu­sarían de ‘dictador’ como le dicen por hacer o no hacer las cosas: son politiqueros-.

-PERO no se trata de decreto, yo dije que sería conveniente que los partidos políticos se humanizaran y dedicaran una parte de sus millonarias prerrogativas a la investigación de los desaparecidos-.

-ESO, don Roberto, no lo verán nuestros ojos.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.