El Cargo de Presidenta no se lo Debo a Nadie, lo Gané por Méritos Propios: Maricela Dimas

“En la Comisión Derechos Humanos no hay Nepotismo”

Por Manuel Caldera

La presidenta de la Comisión de Dere­chos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Maricela Dimas Reveles, comentó que ha dado seguimiento a diversas quejas y ha emitido varias re­comendaciones por faltas de elementos policiacos. Además explicó que no es prudente declarar en casos particulares, sobre todo para cuidar el debido proceso, así como el respeto a los derechos de las víctimas.

Reconoció que han iniciado los proce­sos en el caso de los elementos policiacos en el municipio de Guadalupe, presunta­mente involucrados en el asesinato de un joven; sobre este caso dijo que levantaron una queja de oficio, además que vigila­rán que se respeten los derechos de las víctimas.

“En total, en lo que va del 2023 tenemos 123 quejas en diferentes temas, en el de seguridad pública tenemos actualmente 30 quejas en lo referente a todo el esta­do y por diversas voces violatorias, en caso de exceso de fuerza, lesiones, entre otras”.

Además, sobre el tema de la contra­tación de personal en el órgano de esta misma institución, expuso Dimas Reveles que el equipo y los trabajadores de la comisión cumplen ciertos requisitos para laborar, por lo que descartó que haya nepotismo o que hayan “pagado favores” a personajes o corrientes políticas. Por lo que reiteró que las funciones de la comisión no son utilizadas a capricho, sino que toman en cuenta el trabajo y la profesionalización de los postulantes.

“Yo no tengo ningún pago de favores, el cargo que actualmente ocupo lo logré por mis capacidades, como saben tengo un doctorado en Derecho, ya fui consejera de la propia comisión; me he preparado en Derechos Humanos, me seguiré prepa­rando y mejorando en el servicio”.

Sobre los temas de las quejas por el actuar de las fuerzas policiacas, men­cionó Dimas Reveles que los elementos de policía municipales son los que más porcentaje representan, ya que son 16 quejas registradas hasta el momento.

Expuso que realizan una labor para fir­mar convenios de colaboración, para que las instituciones abran sus puertas para recibir capacitaciones para su personal en materia de derechos humanos.