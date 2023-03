Mi Jardín de Flores

El Narco va Ganando la Guerra

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo no tengo ningún pago de favores, el cargo que actualmente ocupo lo logré por mis capacidades; como saben, tengo un doctorado en Derecho, ya fui consejera de la propia comisión, me he prepara­do en Derechos Humanos, me seguiré preparando y mejorando en el servicio’: Maricela Dimas Reveles.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 16 de marzo de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Peligra la Gobernabilidad

por el Narco

ESTOY sumamente preocupada.

-SE LE nota, madre Teresa, su palidez la delata-.

-¿POR QUÉ ‘está sumamente preocupa­da’, madre Teresa?-.

-POR LAS declaraciones que hoy hace el señor diputado don José Luis Figueroa Ran­gel a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, no olviden que el señor diputado conoce muy bien esa región de Loreto, ha sido presidente municipal del lugar, es diputado por ese Distrito y conoce muy bien los problemas de toda aquella región.

“Y SÍ me preocupa porque dice clara­mente que ‘los grupos criminales ocupan de nuevo esa región limítrofe de Villa García, Pinos, Loreto y Noria de Ángeles. Hay una disputa donde asesinan a un policía en su día de descanso y en un acto solidario por la policía municipal se acompañó el cuerpo pero no dejaron avanzar a las patrullas de elementos desatando un enfrentamiento’.

“ASEGURA que también está preocupa­do, pues es un hecho que refleja que no hay posibilidad de que el orden entre al territorio ya que está ocupado por los Malos Organi­zados, fíjense la gravedad del problemón:

‘AYER SE señalaba que se escucharon balazos al aire en Villa García y esto nos preocupa porque empieza a generarse el desplazamiento forzado, no vemos conten­ción, los productores agrícolas, empresarios y comerciantes están muy preocupados y ya inició el fenómeno de desplazamiento forzado en Loreto’.

-¡CARAJO, da coraje! -dice don Rober­to-. Loreto es un municipio de gente muy trabajadora que se ha caracterizado por su producción agrícola, si no mal recuerdo es de los principales productores de cebolla del país, además cosecha altas cantidades de repollo, brócoli, chile, lechuga, maíz y avena forrajero, tomate rojo, maíz y frijol; hay mucho billete en ese municipio-.

-PUES por eso el señor diputado asegura que ‘los productores agrícolas, empresarios y comerciantes están muy preocupados’, por supuesto que deben de estar preocupados y más cuando don José Luis Figueroa asegura que si ‘sigue dándose la desarticulación de esfuerzos, nos van a ir ganando quiénes están articulados, bien organizados, bien armados, bien preparados y que nos van quitando la tranquilidad a los zacatecanos. Podemos hacer todos los esfuerzos que queramos pero si no nos articulamos no resolveremos el problema’.

“ES gravísimo lo que advierte el señor legislador: los Malos Organizados sí están bien articulados, bien armados, bien prepa­rados y nos van a ir ganando’, ¡cuidado!”.

-PUES ES un grito de alerta, y si el ‘David Corleone’ no despierta, todos los zacateca­nos la vamos a pagar peor cada vez-.

Guadalupe, de los Municipios más Peligrosos de Zacatecas

-CIERTO es que Fresnillo es el municipio más violento e inseguro de Zacatecas, pero en un descuido Guadalupe puede gritarle ¡quítate que ahí te voy!

“AYER, por ejemplo, fue en el único en el que se cometieron dos asesinatos: uno en Tacoaleche, en donde a la 1:00 de la tarde mataron a balazos a un sujeto e hirieron a otro cuando conducían una camioneta en la calle Zacatecana.

“EL SEGUNDO asesinato fue en la cabe­cera municipal de Guadalupe, cuando por la calle de la Cruz, en pleno Centro Histórica de ese llamada Pueblo Mágico, asesinaron a balazos a un individuo.

“ENTONCES, si Julio César Chávez Padilla, alcalde de Guadalupe, permite que su policía municipal se siga relajando, puede desbancar a Saúl Monreal del primer lugar.

“POR OTRA parte, en Fresnillo se vie­ne dando el fenómeno de ‘Los Ratellos’, que lo mismo roban tiendas de abarrotes, Oxxos, taquerías, etcétera, que camionetas y automóviles a plena luz del día, como por ejemplo: dos ‘RaTellos’, a las 10:00 de la mañana, entraron con pistola en mano a una tienda de abarrotes y robaron cerca de cinco mil pesos.

A ESA misma hora, 10:00 de la maña­na, otros ‘RaTellos’ armados robaron una camioneta Honda CRV, y en ninguno de los dos casos atraparon a los delincuentes.

Nunca Creí que Nuestra Alma Mater Cayera Tan Bajo

-YO SIEMPRE he puesto el nombre de mi alma mater en alto, amo con todas las fuerzas de mi corazón a la UAZ por lo que me sorprendió mucho lo que las chicas futbolistas comentaron lo que les pasó en su viaje a Guadalajara para competir en la octava fecha del campeonato CUTTEL­MEX, por principio de cuentas se quejaron de que ‘tenemos un salario muy precario, estamos contratadas por horas a tiempo de­terminado, y algunas jugadoras no cuentan con recurso suficiente para hacerse cargo de tales gastos, y aunque contáramos con ello, es responsabilidad de la institución a la que orgullosamente representamos, gene­rar las condiciones para nuestro desarrollo deportivo’.

“POBRES muchachitas, por su amor a la UAZ y al deporte que tanto les gustan, al no recibir dinero para sus viáticos, hicieron una coperacha entre ellas mismas para solventar los gastos del viaje.

“UNA vez que terminó el primer tiempo del partido de futbol en la Perla Tapatía, recibieron un depósito de 4 mil pesos y…

-BUENO, pues al menos recibieron cuatro mil pesitos para cada una-.

-¿CUÁL PARA cada una? Esos cuatro mil pesillos los repartieron entren 20 personas, futbolistas y cuerpo técnico por lo que les tocó a cada una de las 20 166 pesos con 66 centavos-.

-¡AH, ca…mión!, no, pues apenas para un desayuno, que mierdas son, no se vale-.

-BUENO, las vieron tan mal a las chama­ca que los de la UdeG las apoyaron, pero aún así no tuvieron para pagar el hotel e hicieron mil peripecias para regresar ya muy tarde al terruño, denunciando que:

‘LLEGAMOS A Zacatecas a las 4:29 de la madrugada para algunos de nuestros padres y/o familiares fue sumamente difícil coincidir con nuestra llegada, y mientras algunas de nosotras nos quedamos esperán­dolo, se nos acercaron un par de vehículos con varios individuos, lo cual nos hizo sentir mucho miedo’.

-¡DIOS DE mi Vida, pues cómo no, si la inseguridad está a todo y a esa hora los Malos Organizados andan por todos lados haciendo maldades-.

-LA VERDAD que esas niñas merecen todo el apoyo, porque además van en repre­sentación de nuestra alma mater y no se vale que las envíen a jugar en esas condiciones pues así ni rinden lo que deberían; que nos manden algún número de cuenta bancaria, yo creo que podemos apoyar, tenemos lec­tores muy buena onda-.

-PUES LAS chamacas tienen mucha razón desde aquí le mandamos al rector don Rubén Ibarra un extrañamiento, para que ordene un buen trato a las chamacas porque no se vale que, los que están al frente del deporte, las traten de esa manera y qué bueno que hayan dicho que ‘de no proceder como corresponde los haremos responsables de cualquier cosas que pudiera sucedernos’.

“PUES ahí está el recadito para el señor rector y nos sumamos a las exigencias de las jugadoras, ¿verdad?-.

-CLARO, madre Teresa, estamos con ellas-.

-ES CORRECTO, cuentan con nuestro apoyo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.